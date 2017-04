Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Nemčiji je sicer večina drugih štorkelj dobrodošla, saj jim ljudje celo pripravijo gnezda, kjer se lahko namestijo s svojimi mladički. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nemcem spet povzroča skrbi razbojniška štorklja

Uničil avtomobile in okna

30. april 2017 ob 16:03

Cottbus - MMC RTV SLO/STA

Razbojniški samec štorklje Ronny, o katerem se je glas razširil po celotni Nemčiji, spet povzroča skrbi prebivalcem nemške vasi Glambeck.

Tamkajšnje oblasti so že izdale opozorilo, da se je vrnila štorklja, ki je lani poškodovala številne avtomobile in okna. In kot kaže, Ronny tako kot lani spet povzroča škodo. "Čisto nič se ni spremenil," je povedala vodja lokalne skupnosti Hilda Peltzer-Blase, ki je dodala, da je Ronnyja že videla na svojem vrtu.

Lani je samec štorklje svojim dolgim oranžnim kljunom več mesecev uničeval strehe avtomobilov in okenska stekla v vasi v pretežno kmečki nemški zvezni deželi Brandenburg. Ljudje so tako okna in druge površine, ki bi jih Ronny lahko poškodoval, začeli prekrivati z odejami. Jeseni je pred zimo odletel v južne kraje, tako da so imeli ljudje pozimi mir pred njim.

Strokovnjaki njegovo agresijo pripisujejo prekomernemu paritvenemu vedenju oziroma hormonom. Tako naj bi Ronny v svojem odsevu na avtomobilu ali oknu videl svojo konkurenco. Lani je namreč napadal tudi druge pare štorkelj.

