Nenavadna kraja na Dunaju: izginil je tramvaj

Krivec je nekdanji zaposleni

23. januar 2017 ob 15:09

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Dunaj je konec tedna presenetila kraja enega izmed tramvajev, policija pa je storilca hitro našla.

Gre za že pred leti odpuščenega voznika tramvaja, ki pa sredstva javnega prevoza ni ukradel iz maščevanja, temveč "preprosto ni razmišljal", kot je policistom povedal sam. 36-letni Avstrijec je sobotno krajo tramvaja sprva zanikal, nato pa jo vendarle priznal, policija pa je zanj v nedeljo, ko so ga tudi aretirali, na kratko odredila pridržanje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kot so povedali na policiji, je moral moški že pred leti zapustiti dunajsko podjetje, ki upravlja tramvaje. Pred tem je več let delal kot voznik enega izmed teh sredstev javnega prevoza. Policija mu je na sled prišla zaradi dobrega opisa očividcev.

Krajo je zagrešil v soboto zjutraj na eni izmed tramvajskih končnih postaj, v dunajskem okrožju Liesing. Vozilo je odpeljal, ko je voznik odšel na stranišče. Zapeljati se mu je uspelo dve postaji, nato pa so upravljavci tramvaja izključili elektriko in vozilo se je ustavilo. Dokler je vozil, pa je na postajah kričal, da ne sme nihče vstopiti, saj da gre za posebno vožnjo, so še povedali na policiji.

Pravi voznik se je medtem ves presenečen vrnil s stranišča in ni mu bilo jasno, kako je lahko tramvaj izginil, če ga je zaklenil. Kako je storilec prišel do ključev, ni jasno, saj je takrat, ko so ga odpustili, svoje vrnil.

