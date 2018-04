Nova voščena lutka Melanie Trump: "Podobnost je neverjetna"

To ni prva voščena lutka ameriške prve dame

26. april 2018 ob 08:41

New York - MMC RTV SLO

V muzeju Madame Tussauds v New Yorku so voščeni lutki Donalda Trumpa pridružili še lutko njegove žene Melanie. Javnosti jo je predstavil Sean Spicer, nekdanji tiskovni predstavnik Bele hiše, in ob tem poudaril, da Melanie javnost ne ceni dovolj.

Spicer je na predstavitvi dejal, da je lutka ameriški prvi dami iz mesa in krvi neverjetno podobna. "Voščeno Melanio" so postavili ob bok lutki ameriškega predsednika, obe pa stojita za masivno leseno mizo.

Tudi njuno mesto v muzeju ni naključje - postavili so ju namreč v del muzeja, kjer so obiskovalcem na ogled lutke vseh večjih svetovnih in religijskih voditeljev - tam lahko najdemo tudi lutko Papeža Frančiška, Gandija, Fidela Castra in ostalih.

To ni prva lutka Melanie Trump

To sicer ni prva voščena lutka ameriške prve dame. Melania Trump, ki danes praznuje svoj 48. rojstni dan, navdihuje umetnike po vsem svetu - najprej je njen kip ustvaril Steve Selak, ki ga je postavil kar na svojem dvorišču v kraju Paprikovac blizu Banjaluke. Neposrečenemu banjaluškemu kipu, ki je pritegnil pozornost številnih medijev, je sledila lutka v muzeju voščenih lutk v Madridu.

Najnovejša "voščena Melania" se je v muzeju v bližini Times Squera pridružila Angelini Jolie, Elizabeti II. in številnim drugim svetovno znanim posameznikom.

K. Ši.