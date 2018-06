Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Povezali so se tudi z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, ki s svojo akcijo Pomežik soncu financira letovanja otrok iz socialno ogroženih družin, in tudi letos pripravili odmeven dobrodelni koncert. Foto: BoBo/Borut Živulović Priznanje je v imenu Rock mulčkov prejel zborovodja Emir Jušič. Foto: BoBo/Borut Živulović Predsednik republike jabolko navdiha podeljuje od začetka leta 2014 različnim osebnostim in skupinam, katerih dejanja navdihujejo druge. Nazadnje je jabolko navdiha vročil učiteljicama na ljubljanski Osnovni šoli Bičevje Bernardi Avsenik in Alenki Fajfar Gnezda. Pod njunim mentorstvom je namreč skupina učencev posnela na mednarodnih festivalih nagrajena dokumentarna filma o človekovih pravicah in sprejemanju raznolikosti. Foto: BoBo/Borut Živulović Sorodne novice Rock mulčki s svojimi vzorniki združili moči v dobrodelnosti Dodaj v

Novo priznanje: Rock mulčki prejeli jabolko navdiha

Priznanje jim je podelil predsednik republike

21. junij 2018 ob 17:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pevski zbor Osnovne šole Nove Jarše Rock mulčki so po uspešnih dobrodelnih koncertih, na katerih so zbirali sredstva za letovanja otrok iz socialno ogroženih družin, iz rok predsednika republike Boruta Pahorja prejeli priznanje jabolko navdiha.

Tega so prejeli za dragocen prispevek h krepitvi človekoljubja in dobrodelnosti. Kot so navedli v predsednikovem uradu, so Rock mulčki izjemni otroci, ki pod vodstvom zborovodje Emirja Jušiča omogočajo otroške radosti vrstnikom.

"Ko je zborovodja in razredni učitelj Emir Jušič prevzel pevski zbor Osnovne šole Nove Jarše, je ta štel deset ust, danes pa že več kot 100. Prisluhnil je željam otrok, ki so si razen otroških pesmic želeli peti še kaj," so zapisali v utemeljitvi in dodali, da se zbor danes loteva zelo različnih glasbenih žanrov, od zimzelenih do pop- in rokskladb, bluza, džeza, tudi klasične in narodno-zabavne glasbe.

Prepevajo pesmi, ki so otrokom blizu, in iščejo svoj glasbeni izraz, pri tem pa se veliko pogovarjajo tudi o sporočilih pesmi, ki jih prepevajo. Včasih jim analiza besedila vzame tudi po več dni, zlasti če gre za aktualna družbena vprašanja, kot so sovraštvo, mobing, mamila, vojna in mir. Pa tudi če pesmi obravnavajo večna vprašanja človekovega bivanja. "Ko v času odraščanja iščoči duh mladih pevcev potrebuje smerokaze za temeljna vprašanja, jih najde tudi v pesmih. Pa seveda v ustvarjalnem druženju in prijateljevanju," so zapisali v uradu.

Na glasbenem potovanju zbora se je mulčkom porodila želja, da bi naredili nekaj dobrega za tiste vrstnike, ki jim življenjska stiska staršev onemogoča številne otroške radosti. Odločili so se pripraviti dobrodelni koncert. Po prvem velikem koncertu so dobili ime Rock mulčki. Vsakokrat znova so očarali s svojim glasbenim žarom, vitalnostjo in človekoljubnim delovanjem, so sporočili iz urada.

Povezali so se tudi z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, ki s svojo akcijo Pomežik soncu financira letovanja otrok iz socialno ogroženih družin, in tudi letos pripravili odmeven dobrodelni koncert. Rock mulčki so si postavili cilje, ki na novo osmišljajo njihova življenja. Dokazali so, da tudi mladi lahko najdejo poti za človekoljubno pomoč svojim vrstnikom. Njihovo dobrodelno delovanje je danes vir navdiha, ki slovenski družbi postavlja visoke standarde medsebojne pomoči, solidarnosti in sodelovanja. Prav zato si Rock mulčki zaslužijo priznanje, podporo in naše iskrene čestitke, so še navedli.

K. K.