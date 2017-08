Ob festivalu v Guči vsem voznikom preizkus alkoholiziranosti

57. festival trobente

12. avgust 2017 ob 17:35

Guča - MMC RTV SLO, Reuters

V Guči se je začel festival trobente, v duhu katerega se je v preteklosti zgodilo več prometnih nesreč, zato so oblasti letos na cestah proti mestu uvedle obvezne preizkuse alkoholiziranosti.

Guča je sicer zaspano mesto v Srbiji s približno 3.700 prebivalci, a v teh dneh gosti že 57. festival trobente, kjer se letos za zlato trobento poteguje kar 50 skupin.

Festival je prvič potekal leta 1961, ko se ga je udeležilo zgolj 2.500 ljudi, od takrat pa je privabil že več kot 15 milijonov ljudi.



"Za festival mi je v Nemčiji povedala prijateljica iz Srbije in zdaj sem tukaj. Super je, res mi je všeč," je za Reuters pojasnila bolgarska turistka Maria.

Poleg trobente sta glavni del zabave pijača in jedača. Na meniju mora biti vedno vsaj to troje - pečeno jagnje, odojek in znamenito svatovsko zelje.

Velika količina ljudi, dobra hrana in pijača pa po besedah tamkajšnjih oblasti prinesejo tudi resne prometne nesreče, s katerimi so se morali spoprijemati v prejšnjih letih. Zato so v času letošnjega festivala za vse voznike uvedli obvezen preizkus alkoholiziranosti, ki ga izvajajo na obeh glavnih cestah, ki vodita v mesto Guča in iz njega.

Nekaj festivalskih utrinkov si lahko ogledate tudi v spodnji galeriji.

P. B.