Od 9.000 poslovalnic do petih - zgodba zadnjih Blockbustrov na Aljaski

John Oliver Blockbustru podarja filmske spominke Russlla Crowa

16. april 2018 ob 19:05

Anchorage - MMC RTV SLO

Blockbuster, najslavnejša ameriška veriga izposojevalnic DVD-jev in videoiger, je na svojem vrhuncu leta 2004 štela 9.000 poslovalnic po vsem svetu in zaposlovala 84.300 ljudi.

Levji delež je bil, jasno, zastopan v ZDA s 4.500 poslovalnicami in 58.500 zaposlenimi.

Blockbuster je bil ustanovljen leta 1982 v Teksasu, prve poslovalnice so se odprle leta 1985, do leta 1989 pa so rasle že kot gobe po dežju - na vsakih 17 ur se je odprla nova. Sprva so izposojali filme na videokasetah, preden so konec 90. let kasete začeli izpodrivati DVD-ji.

"Na vrhuncu je skoraj polovica ameriških družin vsak teden hodila v videoizposojevalnico," je lani za CBS povedal lastnik franšize Alan Payne. "Nobene druge industrije ne poznam, ki bi tako hitro zrasla iz nič do sestavnega dela kulture."

Strm vzpon - še strmejši padec

A če je Blockbuster še pred dobrim desetletjem obratoval odlično, se je s pojavom avtomatiziranih kioskov, videov na zahtevo in Netflixa vse skupaj začelo sesuvati kot hiša iz kart. Po svojem vrhuncu leta 2004 je posel počasi začel upadati in leta 2010 je družba razglasila stečaj.

Leta 2011 je 1.700 Blockbustrovih poslovalnic, kot jih je še ostalo, kupil ponudnik satelitskih TV-vsebin Dish Network, ki pa je ohranil le peščico poslovalnic pod znamko Blockbuster. A tudi te naglo izginjajo - danes jih je po vseh ZDA samo še - pet. Od tega štiri na Aljaski, ena pa v Oregonu.

Slovo zadnje teksaške poslovalnice

Januarja se je zaprl zadnji Blockbuster v Teksasu, v mestu Edinburg, ki je deloval od 90. let dalje.

"Grozno mi je samo izreči besede. Izginil bo. Konec je," je za The Monitor takrat povedal dolgoletni uslužbenec Rick Cavazos. "Poslovalnici dolgujem veliko, saj sem tu spoznal svojo ženo. Moram reči, da je bila to najbolj zabavna služba na svetu, užival sem v njej - leta so se zdela kot dnevi."

"Če bi prišli v to poslovalnico v petek zvečer pred 15 leti, bi videli, kako se je kar gnetlo ljudi. Družili so se, pogovarjali o filmih in se zabavali," pa je povedal Payne. "A zadnjih nekaj let so vsi vedeli, da posel upada, do te mere, da je bila to še zadnja trgovina v celotnem Teksasu."

Aljaska - zadnja meja za Blockbuster

Danes je zgodba drugačna, prepoznavni Blockbustrovi rumeno-modri napisi pa postajajo zbirateljska rariteta. Če je lani delovalo še okoli ducat poslovalnic, jih je od tega meseca odprtih samo še pet - kar štiri so se zaprle v zadnjih mesecih, med drugim 1. aprila izposojevalnica na jugu aljaške prestolnice Anchorage.

Kljub temu pa je Aljaska še zadnje oporišče Blockbustra v ZDA s po eno poslovalnico v Anchorageu, Fairbanksu, Soldotni in Wasilli (tista v kraju North Pole/Severni tečaj, na Božičkovi ulici, se je žal letos zaprla).

"Veliko aljaških poslovalnic ima še vedno presenetljivo veliko prometa," je lani za Washington Post povedal Payne. "Če bi šli tja v petek zvečer, bi bili šokirani, koliko strank imajo."

Splet na Aljaski predrag

Razlog se skriva v tem, da je Aljaska kot najbolj odročna ameriška zvezna država še vedno razmeroma osamljêna, vključno kar se tiče medmrežnih povezav. Tako velik del te ogromne "zadnje meje", kot pravijo Aljaski, ni pokrit s spletom oz. je ta izjemno drag, kar pomeni, da je za mnoge izposoja DVD-jev edini vir filmske zabave.

"Ne morem vam povedati, koliko vizitk sem razdelil ljudem, ker dobesedno ne verjamejo, da delam v Blockbustru," je za CBS lani povedal upravnik poslovalnice v Anchorageu Kevin Daymude, ki tam dela že 27 let. Za mnoge Američane, ki obiščejo Aljasko, je pogled na Blockbuster namreč fascinanten, kot da bi zavrteli časovni stroj.

John Oliver pokupil Crowove spominke - podarja jih Blockbustru

Na izginjanje Blockbustra je v svoji zadnji oddaji Last Week Tonight (v posnetku spodaj, op. a.) v nedeljo opozoril tudi satirik John Oliver. Razkril je, da je prav njegova ekipa tista, ki je pokupila velik del filmskih predmetov, ki jih je ob ločitvi dal na dražbo filmski zvezdnik Russell Crowe. Ta je na "veliko ločitveno razprodajo" med drugim dal tudi ščitnik za mednožje, ki ga je nosil v filmu Boksar (Cindarella Man), in suknjič, ki ga je nosil v muzikalu Nesrečniki. Oliver je v posebnem prispevku nato predstavil eno zadnjih poslovalnic Blockbustra na Aljaski in ob koncu sporočil, da ji podarja vse kupljene Crowove predmete, vključno z razvpitim ščitnikom, za katerega so pri Late Weeku odšteli kar 7.000 dolarjev.

Razlog? Oliverju se zdi, da je treba storiti vse, da se Blockbuster ohrani, predmeti tako velikega zvezdnika, kot je Crowe, pa bi lahko v poslovalnico privabili več strank kot zgolj DVD-ji. Vse, kar mora aljaški Blockbuster storiti, je, da kontaktira HBO v roku 48 ur. "Upravniku še zadnjega Blockbustra na Aljaski sporočam - vse to sr**je je vaše. Samo pokličite nas v naslednjih 48 urah in poslali vam jih bomo. Resnično upam, da je splet tam gori dovolj dober, da to vidite še pravi čas, ker če se ne bomo slišali v naslednjih dveh dneh, poznam muzej transporta v Scrantonu v Pensilvaniji, ki bi zagotovo lahko izpraznil eno sobo za dodatno razstavo," je dejal Oliver.

Aljaški Blockbuster se je na Oliverjevo ponudbo že odzval na svoji Facebookovi strani, na kateri so se satiriku iz vsega srca zahvalili, hkrati pa ga poučili, da jim ni ostala samo še ena poslovalnica, ampak jih imajo štiri. Kako si bodo predmete razdelili, ni znano.





K. S.