Od Coachelle do Beychelle v treh dneh - Beyoncé postavila nov mejnik

Končan je prvi teden festivala Coachella

16. april 2018 ob 12:32

Los Angeles - MMC RTV SLO

Beyoncé je postala prva temnopolta izvajalka, ki je nastopila v najelitnejšem terminu festivala Coachella. S šovom, ki ga je pripravila in z združitvijo Destiny's Child na odru, je zasenčila dogajanje zadnjih treh dni v kalifornijski puščavi.

"Hvala, ker ste mi pustili, da sem lahko prva temnopolta ženska, ki je bila glavna zvezda Coachelle," je sredi svoje veličastne predstave izustila Beyoncé, ki bi morala na festivalu nastopiti že lani, toda je zaradi nosečnosti mesto "prepustila" Lady Gaga in se veličastno vrnila nanj prejšnji konec tedna.

V svoj nastop je vključila elemente zgodovine temnopoltih Američanov, poskrbela za glasbeno-plesni spektakel, združila Destiny's Child (natančnejše: na odru sta se ji pridružili nekdanji članici skupine Kelly Rowland in Michelle Williams) za izvedbo skladb Say My Name in Soldier in na odru gostila še svojo sestro Solange ob skladbi Get Me Bodied in moža Jay-Z-ja pri skladbi Déjà Vu. Manjkala pa nista niti dvojčka Les Twins, ki jo spremljata že od turneje Ms. Carter Show. Kot so zapisali pri Washington Postu, je bil njen nastop "kulturni dogodek", ki je izpodrinil njeno predstavo med odmorom Super Bowla leta 2016.

Festival so v preteklosti mnogokrat kritizirali, saj se ga je oprijel stereotip, da ga obiskujejo zgolj pijani beli hipsterji, ki nosijo na svojih glavah pernata pokrivala in veliko bleščic. V petek je raper Vince Staples glavni oder označil za "oder belih ljudi" in dejal množici: "Vem, da ne veste, kdo sem, ker mi ni nihče podoben. Ampak se ne zmenim za to."

Le dan za tem pa je Beyoncé postavila nove mejnike - do te mere, da je didžej festival uradno preimenoval v Beychello. Na krilih albuma Lemonade je pevka na Coachello pripeljala sto glasbenikov in plesalcev, ki so bili oblečeni v rumeno-črna oblačila - številni izmed njih so imeli na glavi baretke - in na odru tvorili formacijo piramide. Ob spremljavi pihalne godbe in tolkalcev je ponudila zbrani množici prerez svojih največjih uspešnic. Odpela je Lift Every Voice and Sing, ki je znana kot himna temnopoltih Američanov. Med svojim nastopom je predvajala delčke govora Malcolma X. Med drugim tudi: "Najmanj spoštovana oseba v Ameriki je temnopolta ženska."

Nastop na Coachelli je bil njen prvi po rojstvu dvojčkov Rumi in Siri Carter. "Morala bi nastopiti že prej na Coachelli, vendar sem na koncu zanosila. Imela sem čas, da sanjam in sanjam in sanjam z dvema prečudovitima dušama v svojem trebuščku. In sanjala sem o tem nastopu," je dodala med svojim spektaklom 36-letna pevka. In ničesar ni prepustila naključju. Kot je poročala spletna stran Rolling Stone se je priprav lotila s špartansko disciplino.

Skrivne priprave na nastop leta

Po poročanju tabloida TMZ je najela 100 novih plesalcev en teden pred nastopom na Coachelli. Za nastop naj bi vadila 11 ur na dan in od plesalcev zahtevala, da so podpisali pogodbo o zaupnosti. Njene načrte o popolnem presenečenju je prekrižal tabloid Page Six, ki je razkril veliko združitev Destiny's Child. Poleg tega je 125.000 obiskovalcev pod odrom (in milijoni gledalcev, ki so spremljali njen nastop v neposrednem orenosu na portalu YouTube) dobili odmerek popolnoma nepričakovanega spektakla. Na spletni strani New York Times so celo zapisali, da je Beyoncé večja od Coachelle.

V senci njenega nastopa pa so letos ostali drugi izvajalci, kot sta Eminem in The Weeknd - prav tako vodilni imeni festivala. Ta je med izvedbo skladbe Call Out My Name, ki je domnevno njegova skladba o nekdanjem dekletu Seleni Gomez, iztočil nekaj solz. Rumeni tabloidi pa so se bolj kot o njegovem nastopu razpisali o njegovi družbi na festivalu. Očividci so ga videli v objemu manekenke Belle Hadid, s katero sta se sestajala, preden se je zapletel z Gomezovo.

Na Coachelli tudi 50 Cent in Kendrick Lamar

Podobno kot Beyoncé je za odmevne glasbene goste poskrbel tudi Eminem. Bebe Rexha je vskočila namesto Rihanne in z njim izvedla skladbo The Monster, 50 Cent ga je pospremil pri skladbi Patiently Waiting in za zbrane odrepal Get Rich or Die Tryin' ter delčke I Get Money in njegove največje uspešnice do danes In da Club. Na odru Coachelle pa se je pojavil tudi Dr. Dre, ki je z Eminemom izvedel skladbe Still Dre, Medicine Man in Forgot About Dre. Je pa raper na festival pripeljal še kulinarično specialiteto - mamine špagete (oziroma Mom's Spaghetti), ki so jih ponujali na stojnicah s hrano.

Poleg vodilnih imen festivala je treba omeniti še nastope prihodnje zvezde popa in soula SZA, ki je za zbrane pripravila presek skladb s prvenca Ctrl. Na odru se ji je pridružil tudi raper Kendrick Lamar, s katerim sta obnorela zbrane z izvedbo skladbe All The Stars (naslovne skladbe filma Črni panter). Lamar pa se je pridružil na odru tudi Vinceu Staplesu. St. Vincent je na oder Coachelle pripeljala futurizem in s svojo pojavo, glasbo in repertoarjem postregla z glasno kritiko modernega potrošniškega sveta. Vse skupaj zapakirano s kitarskimi vložki. V ospredju pa so bile skladbe z njenega zadnjega albuma Masseduction - med njimi je izstopal sklop Sugarboy, Los Ageless, Pills, New York, Savior in Masseduction. Toda 35-letna glasbenica, katere pravo ime je Annie Clark, si bo konec tedna bolj zapomnila po tem, da je Jack White v oddaji SNL svoje skladbe zaigral na kitari, ki mu jo je podpisala v spomin.

Festival v znamenju žensk

V nasprotju z Beyoncé pa zaradi nosečnosti svojega debija na Coachelli ni izpustila trenutno najbolj vroča raperka na glasbenem prizorišču Cardi B. Ta je v predhodnih intervjujih izjavila, da je nastop na festivalu, kot je Coachella, večji strošek kot investicija. Toda zbrane je navdušila s skladbami s prvenca Invasion of Privacy. In z glasbenimi gosti, kjer so se znašli Chance the Rapper (pri skladbi Best Life), YG (pri skladbi She Bad), Kehlani (pri skladbi Ring), 21 Savage (pri skladbi Bartier Cardi) in G-Eazy (pri skladbi No Limit). Za odmevnejše nastope festivala so poskrbeli še HAIM, Kygo, ODESZA, Miguel in Portugal. The Man.

Vsi izvajalci bodo "vajo" ponovili naslednji teden, ko se bodo vrnili na oder kalifornijske puščave.

K. K.