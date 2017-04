Opel razkril svojega največjega športnega terenca

Opel grandland X

21. april 2017 ob 13:36

Rüsselsheim - MMC RTV SLO

Opel je razkril svojega tretjega športnega terenca, ki se bo pridružil crosslandu X ter mokki X, na trg pa se bo postavil ob bok uspešnim igralcem, kot so nissan qashqai, peugeot 3008 in prihajajoča citroën C5 aircorss ter DS7 crossback.

Največjega Oplovega športnega terenca označuje sodoben in dinamičen videz s hišno masko z vodoravno kromirano letvico, LED-žarometi, strešnim spojlerjem ter dvojnim izpuhom. V dolžino meri 4,77 metra, v širino 1,84 metra ter seže 1,64 metra v višino, njegova medosna razdalja pa znaša 2,68 metra. To pomeni, da je novinec 20 centimetrov daljši od crosslanda X in mokke X.

Notranjost, oblikovana v najnovejšem hišnem slogu, bo med drugim ponujala ergonomske sedeže, ogrevan volanski obroč in brezžično polnjenje za telefone, vse različice pa bodo opremljene z multimedijsko napravo z zaslonom na dotik intellilink. Poleg prostora za pet potnikov bo na voljo velik prtljažnik, ki meri od 514 do 1.562 litrov.

Seveda bodo na voljo tudi vsi najnovejši pomočniški sistemi, med drugim samodejno zaviranje v sili, napredni parkirni pomočnik, sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika, prilagodljivi tempomat s prepoznavanjem pešcev, kamera za 360-stopinjski pogled in prilagodljivi žarometi AFL z LED-svetili.

Brez štirikolesnega pogona

Opel še ni razkril motorne palete, le-ta pa bo najverjetneje vključevala nov 1,5-litrski turbobencinar ter poznane 1,6 turbodizelske stroje. Glede na to, da je zasnovan na enaki platformi kot peugeot 3008, predvidevamo, da bodo v ponudbi le različice s pogonom na sprednji kolesi, pri čemer se bodo kupci lahko odločili za poznani sistem grip control, ki omogoča izbiro med petimi voznimi načini glede na podlago in vremenske razmere.

Grandland X bo premierno predstavljen jeseni na avtomobilskem salonu v Frankfurtu, prodaja pa bo stekla prihodnje leto.

Martin Macarol