Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za stotine otrok bo letališče v Glasgowu na Škotskem poskrbelo z nenavadno akcijo. Foto: Reuters Dodaj v

Otroci, pozor! Letališče išče lastnike izgubljenih plišastih igrač.

Med izgubljenimi predmeti že več sto plišastih igrač

21. september 2017 ob 16:29

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Letališče v Glasgowu organizira nenavadno akcijo. Objavili so videoposnetek izgubljenih plišastih medvedkov in drugih igrač in povabili otroke, da jih poiščejo.

"Izgubljeni plišasti medvedki na glasgowskem Medvedodromu!" se glasi poziv otrokom, ki so ostali brez svojih priljubljenih plišastih igrač. Kot so še objavili na letališču, se je med izgubljenimi predmeti doslej znašlo več sto plišastih igrač, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Med njimi so se znašle igrače vseh velikosti in oblik: od okoli pol metra velikih modrih pošasti do majčkenih plišastih ljubljenčkov.

Da se v prihodnosti plišaste igračke ne bi več izgubljale, so na letališču tudi napovedali, da bodo uvedli potovalne označbe zanje. Te bodo podobne tistim za prtljago. Dali pa jih bodo vsakemu otroku, ki bo z letališča odpotoval v spremstvu svojega plišastega ljubljenčka.

K. K.