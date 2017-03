Paul McCartney pripravlja novo samostojno ploščo

Sodeluje z znanim producentom

25. marec 2017 ob 19:00

London - MMC RTV SLO

Znani glasbenik je potrdil, da pripravlja novo ploščo, pri kateri sodeluje z znanim producentom Gregom Kurstinom, ki med drugim stoji tudi za Adelino uspešnico Hello.

Pred dnevi je bila obletnica izdaje McCartneyjeve plošče Flowers In The Dirt, ki jo je izdal leta 1989 in mu je takrat prinesla tudi grammyja. Ob tej priložnosti je za BBC spregovoril o tem, kako je bilo v preteklosti aktivno sodelovati z Johnom Lennonom in s Steviejem Wonderjem ter o njegovi prihajajoči plošči.

"Ustvarjam novi album in se ob tem zelo zabavam. Sodelujem pa s producentom, s katerim imam izkušnje že iz preteklih let - pred dvema letoma sva skupaj ustvarjala glasbo za animirani film."

Greg je po njunem prvem sodelovanju začel delati z Beckom in Adele. "Najprej je sodeloval z Beckom in osvojil album leta. Potem pa je delal še z Adele in uspel osvojiti nagrade za pesem leta, album leta in producenta leta," je ponosno dodal McCartney.

Vseeno pa ga skrbi ali si bodo ljudje zaradi sodelovanja s Kurstinom mislili, da "se gre zgolj za sodelovanje s tistim, ki je trenutno najbolj popularen." To bo sicer McCartneyjeva prva samostojna plošča po letu 2013, ko je izdal New, o njej pa zaenkrat ni želel razkriti nobenih podrobnosti.

P. B.