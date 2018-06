Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pevka je bila še pred kratkim v razmerju z raperjem Macom Millerjem. Foto: Reuters Sorodne novice Ariana Grande, kot kaže, po mesecu dni razmerja zaročena Dodaj v

Pete Davidson potrdil, da sta z Ariano Grande zaročena

Velik korak po dveh mesecih razmerja

22. junij 2018 ob 17:07

New York - MMC RTV SLO

Ameriški komik Pete Davidson je v pogovoru z Jimmyjem Fallonom potrdil, da sta se s pevko Ariano Grande po manj kot dveh mesecih razmerja zaročila.

24-letnik se je z voditeljem pogovarjal v oddaji The Tonight Show in potrdil, da so govorice, ki so se na spletu pojavile pred kratkim, resnične.

"Saj veš, da se ti ni treba zaročiti z Ariano Grande, da bi prišel v našo oddajo?" je komika vprašal voditelj. "Ampak res sem se zaročil z njo," je odgovoril ameriški komik. "Moram priznati, da se počutim, kot bi zmagal na loteriji."

Na vprašanje, kako se počuti, je odgovoril, da je vse skupaj precej čudno, ker se ljudje na ulicah ves čas obračajo za njim. "Eden izmed mimoidočih mi je celo rekel, da ima zaradi mene še vedno upanje v ljubezen. Nisem se zavedal, da sem videti spet tako slabo," je dodal v smehu.

Zdi se mu neverjetno, da njegova zaroka ljudi sploh zanima. "Se ne bi raje ukvarjali s tem, kar je naš predsednik počel s pornografsko igralko?"

Grandejeva se je sicer pred kratkim razšla z raperjem Macom Millerjem, Davidson pa z dolgoletnim dekletom Cazzie David. Razmerje sta potem potrdila pred manj kot dvema mesecema, na zaroko pa je Grandejeva začela namigovati na Twitterju. Par se je pred dnevi že tudi vselil v skupno stanovanje, in sicer sta si dom ustvarila na Manhattnu.

Komik Davidson, sicer znan predvsem po vlogah v Saturday Night Live (SNL), se je na začetku junija glasbenici poklonil z dvema tetovažama – na palec si je dal vtetovirati njeni začetnici, na vrat pa črna zajčja ušesa, ki so simbol njenega studijskega albuma.

P. B.