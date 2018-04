Po enem letu Scarlett vendarle s svojim fantom na rdečo preprogo

Skupaj so ju prvič ujeli maja lani

24. april 2018 ob 19:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Premiero najnovejšega dela Marvelovih Maščevalcev je glavna zvezdnica te akcijske franšize izkoristila za simbolično potezo in se po rdeči preprogi prvič javno sprehodila s svojim srčnim izbrancem.

33-letno Johanssonovo in dve leti starejšega komika Colina Josta so paparaci skupaj ujeli maja lani po njenem gostovanju v oddaji Saturday Night Live, vendar izjav o njunem ljubezenskem statusu nista hotela dajati in sta svojo zasebnost dolge mesece skrbno varovala pred očmi javnosti.

Zdaj pa sta se nastavila morju fotografskih objektivov in se z roko v roki sprehodila po rdeči preprogi njenega novega filma Maščevalci: Brezmejna vojna.

Uspešna filmska kariera

Johanssonova se je sredi leta 2016 razšla z možem Romainom Dauriacom, zakon igralke in francoskega novinarja pa je bil uradno končan septembra lani. Ljubezensko sta se zapletla oktobra 2012, v zakonski jarem pa sta skočila dve leti pozneje, ko se jima je rodila tudi hčerka Rose Dorothy.

Pred Francozom je bila Scarlett tri leta poročena z Ryanom Reynoldsom, ki je zdaj poročen z Blake Lively. Za Ryanom je imela Scarlett še ljubezensko razmerje s poslovnežem Natom Naylorjem, menda pa naj bi se nekaj časa videvala tudi s precej starejšim igralskim kolegom Seanom Pennom.

Igralka je leta 2016 uradno postala ženska, ki je v filmski industriji zaslužila največ. Postala je 10. najbogatejša igralka, pred njo pa so bili na seznamu le njeni moški kolegi Harrison Ford, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Tom Hanks, Robert Downey jr., Eddie Murphy, Tom Cruise, Michael Caine in Johnny Depp.

T. H.