Popolnoma električni berlingo

26. marec 2017 ob 12:19

Pariz - MMC RTV SLO

Citroën je z berlingom ustvaril razred potniških dostavnikov. Da bi ne več najnovejši model ostal v koraku s časom, je predstavil še njegovo popolnoma električno različico.

Imenuje se E-berlingo, predelava na elektriko pa ni okrnila njegove prostornosti in prilagodljivosti. Litij-ionska baterijska sklopa s skupno zmogljivostjo 22,5 kilovatne ure sta nameščena v dno vozila, kar ne vpliva na velikost potniškega prostora in prtljažnika. Slednji v osnovni postavitvi s petimi sedeži meri 675 litrov, z odstranitvijo posameznih sedežev v drugi vrsti pa njegova prostornina naraste do tri tisoč litrov.

Uradno 170 kilometrov dosega

Doseg, izmerjen po homologacijskem ciklu NEDC, znaša 170 kilometrov, kar pomeni, da je avtomobil namenjen predvsem tistim, ki na dan prevozijo okoli 100 kilometrov. Polnjenje prek hišne vtičnice (8 ali 10 A) traja od 8 do 15 ur, mogoče pa je tudi hitro polnjenje, s katerim se baterija napolni do 50 odstotkov v 15 minutah, do 80 odstotkov pa v 30 minutah.

Sinhroni elektromotor s stalnimi magneti razvije 49 kilovatov (67 KM) in 200 Nm navora, ki je na voljo takoj. Moč se na sprednji kolesi prenaša z brezstopenjskim prenosom.

Serijska oprema med drugim vključuje multimedijsko napravo s 17,8-centimetrskim (7-palčnim) barvnim zaslonom, povezljivost s sistemi Apple CarPlay in MirrorLink ter navigacijsko napravo s prikazom polnilnih postaj glede na doseg.

Vozniku je med drugim na voljo prikaz porabe in regeneracije energije ter porabe energije za drugotne porabnike (ogrevanje in hlajenje). Garancija na mehanske dele znaša pet let ali 50 tisoč prevoženih kilometrov, za baterijska sklopa pa osem let ali 100 tisoč kilometrov. Poleg tega se električni berlingo ponaša tudi z dolgimi servisnimi intervali, ki po prvem letu znašajo dve leti ali 40 tisoč prevoženih kilometrov.

Kdaj bo prispel v Slovenijo in koliko bo treba zanj odšteti, še ni znano.

Martin Macarol