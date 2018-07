Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Neve Campbell se pri svojih 44 letih znova spogleduje z velikimi hollywoodskimi vlogami. Foto: Reuters Igralka v družbi soigralcev v seriji Miza za pet. Foto: Reuters Med drugim se je gledalcem vtisnila v spomin po svoji vlogi v romantični komediji Trije za tango, kjer je zaigrala ob boku Matthewa Perryja in Dylana McDermotta. Foto: Reuters Igralka je trenutno v zvezi s stanovskim kolegom J. J. Feildom. Foto: Reuters Dodaj v

Pravi razlog, zakaj je Neve Campbell obrnila hrbet Hollywoodu

44-letnica se vrača v hollywoodski cirkus

16. julij 2018 ob 18:07

Los Angeles - MMC RTV SLO

V 90. letih prejšnjega stoletja si je Neve Campbell ustvarila ime z vlogama v seriji Miza za pet in v franšizi Krik. Nato pa je v nekem trenutku izginila s hollywoodskega zemljevida. Z razlogom.

Televizijski gledalci so jo lahko spoznali po vlogi Julie Salinger v seriji Miza za pet. Tisti seriji, ki jo je izstrelila v zvezde. Kot najstniška kraljica je pristala v filmih, kot so The Craft, Divje strasti in v franšizi Krik.

Čeprav je delovalo navzven, da je kmalu za tem izginila vsaka sled za njo, ni odšla iz Hollywooda. Kot je zapisano na njenem profilu na strani IMDb, je med letoma 2000 in 2011 oziroma med tretjim in četrtim delom Krika nanizala deset vlog. A te so bile manjše. Med drugim se je pojavila tudi v seriji Talenti v belem. "Med žive" jo je vrnila vloga LeeAnn Harvey v seriji Hiša iz kart. Ta je bila zanjo prelomna, saj je prvič po 16 letih (od konca serije Miza za pet) dobila mesto kot redna članica igralskega ansambla.

V Kanadi rojena igralka se je vmes pojavljala na naslovnicah tabloidov. Prvič leta 1998, ko se je po treh letih zakona ločila od svojega prvega moža. Nato se je poročila z angleškim igralcem Johnom Lightom, se za pet let preselila v London in igrala na West Endu. 2010 se je od njega ločila. Danes pa ima dva otroka s svojim partnerjem, igralcem J. J. Feildom.

44-letnica se te dni sprehaja po rdečih preprogah z igralcem Dwaynom Johnsonom – The Rockom, s katero predstavljata film Nebotičnik. Toda nikakor ji ne uspe pobegniti od vprašanj, zakaj je kar poniknila v pozabo. "Pred desetimi leti ste imeli svet v svojih rokah. Bili ste na naslovnici revije Rolling Stone, gostili ste Saturday Night Live. In potem ste odšli. Preselili ste se v London. Zakaj nas niste več marali, Neve Campbell? Zakaj ste zapustili Ameriko," jo je vprašal voditelj Stephen Colbert v nedavnem intervjuju.

"Samo potrebovala sem minuto zase," mu je odvrnila in dodala: "Bila je dolga minuta. Dobra minuta." Campbellova je pojasnila, da je po nizu bolj ali manj uspešnih filmov upočasnila svoje konje. "In začela bom skrbno izbirati svoje vloge. V mojih dvajsetih se je vse dogajalo tako hitro. In bilo je malce preveč zame. Bilo je čudovito in zelo sem hvaležna za vse, kar se je zgodilo. Toda prišla sem do točke, ko so mi ponujali vloge, ki jih nisem hotela," se je spominjala igralka.

Iz Los Angelesa v London

"Ves čas so mi ponujali vloge v grozljivkah, ker sem bila znana po njih. Ali v slabih romantičnih komedijah. Toda niso me zanimali ti scenariji in počutila sem se malce nesrečna glede ponudb, ki so prihajale do mene. Prav tako me je ta svet začel malce dolgočasiti. Rekla sem si, da potrebujem spremembo, zato sem se preselila v London," je priznala Campbellova.

Vmes ji je uspelo nemogoče – čeprav je veljala za veliko zvezdo v ZDA, je na Otoku živela precej preprosto življenje. "Niti enkrat me to ni dolgočasilo. Ljudje so me spraševali, kaj počnem v življenju. In sem jim odvrnila, da igram. Na kar so mi odvrnili, da je to čudovito," je sklenila 44-letnica.

