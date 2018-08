Prihodnost večjih limuzin in karavanov v Evropi ni najlepša

Kljub suvski mrzlici se limuzinski modeli še ne bodo povsem poslovili. Peugeot in tudi Toyota, ki je z evropskega trga sicer umaknila avensisa, sta potrdila zavezanost k nadaljnjemu razvoju srednje velikih limuzin in karavanov, pri katerih v Evropi vrh zaseda VW passat. Še vedno pa ni znano, ali bomo v Evropi dočakali naslednika ford mondea, ki je na stari celini četrti najbolje prodajani model v svojem razredu.

Srednje velike limuzine in karavani v Evropi ostajajo v nemilosti priljubljenosti vozil SUV. Analitiki napovedujejo, da bo njihova letna prodaja do leta 2021 padla pod 400 tisoč vozil na leto. Leta 2017 je bilo v Evropi po podatkih LMC Automotive sicer prvič registriranih 540 tisoč tovrstnih vozil. Za letos analitiki za razred srednje velikih limuzin in karavanov napovedujejo desetodstoten padec prodaje, kar je dva odstotka manj, kot se je prodaja zmanjšala leta 2017 v primerjavi z letom 2016.

Passat, laguna, vectra, mondeo vladarji Evrope

Današnje številke močno zamujajo za tistimi iz sredine 90. let, ko so modeli vozil, kot so volkswagen passat, renault laguna, opel/vauxhall vectra in ford mondeo ter drugi sotekmeci pokrili več kot petino evropske prodaje vozil.

V prvih petih mesecih leta 2018 je ta razred vozil v Evropi po podatkih JATO Dynamics predstavljal le še 3,2 odstotka celotne prodaje vozil, s čimer je šele deveti avtomobilski razred po velikosti. Prvi je z 19 odstotki tržnega deleža razred majhnih kompaktnih vozil.

Na prvem mestu v svojem razredu je VW passat s 74.791 prodanimi vozili, kar je štiri odstotke manj kot leto prej, a še vedno vsaj enkrat več od druge škode superb s 34.659 prodanimi vozili, kar je osemodstotni padec v primerjavi z letom 2017. Zelo dobro gre Oplovi insignii in njenemu britanskemu derivatu vauxall insignii na tretjem mestu s 34.531 vozili, kar je v primerjavi z letom prej rast v višini 49 odstotkov. Ford s prej omenjenim mondeom z dobrimi 22 tisoč registracijami vpisuje 15-odstotni padec prodaje. Do desetega mesta sledijo še VW arteon, toyota avensis, renault talisman, mazda 6, kia optima in peugeot 508.

Je rešitev v "fastback" videzu?

Prav Peugeot si veliko rast obeta v zadnjem kvartalu leta, ko na trg prihaja nova generacija modela 508, ki je oblikovana bolj dinamično. Tako kot VW arteon. Pri Peugeotu si prav zaradi nove, bolj športne oblike nadejajo večje prodaje. 508 pravzaprav ni več limuzina, ampak t. i. "fastback", na voljo pa bo tudi kot karavan.

"Želeli smo narediti bolj dinamičen avtomobil," pravi šef oblikovanja pri Peugeotu Gilles Vidal. Pri IHS Markitu predvidevajo, da bodo pri Peugeotu na leto sposobni prodati okoli 80 tisoč peugeotov 508 (limuzina in karavan), še 12 tisoč na leto pa naj bi jih prodali na Kitajskem.

Toyota v Evropi ne bo več prodajala avensisa, ki ga bo nadomestila s hibridnim camryjem, ki ga bodo uvažali iz Japonske. Pri Toyoti so prepričani, da bo camry, ki ga bodo začeli tržiti v Evropi prihodnje leto, uspešen. Predvsem pri flotnih kupcih, ki bodo iskali vozila z nizkimi emisijami CO 2 .

Hibridi imajo prihodnost

Srednje velike limuzine in karavani bodo v prihodnje privabljali racionalne kupce, ki bodo iskali velikost vozil SUVin ekonomičnost limuzin oziroma karavanov, so prepričani pri JATO Dynamics.

"Tovrstna vozila so še naprej priljubljena pri voznikih Uberja v velikih mestih, kot je Pariz. So zelo dobra odločitev za flotne namene," pravi globalni analitik pri JATO Dynamics Felipe Munoz. Tudi drugi bodo predstavili, ali pa so že, hibridne različice. Na primer passat GTE priključni hibrid, Kia je svojo hibridno optimo (plug-in) predstavila že leta 2016.

Leta 2018 prihaja priključni hibrid škoda superb, leta 2019 pa bo hibridno različico modela 508 začel tržiti tudi Peugeot. Prodaja hibridnih modelov v razredu srednje velikih avtomobil je poskočila za 89 odstotkov, še vedno pa predstavljajo zgolj pet odstotkov celotne prodaje, ocenjujejo pri JATU.

Veliko neznank se vrti okoli Forda, ki ima tudi hibridno izvedenko mondea, ne pa tudi priključnega hibrida. Za zdaj mondeo ostaja del evropske prodajne palete, kako bo z naslednjo generacijo, pa trenutno ni znano. V ZDA fusion, mondeo je njegov evropski brat, ne bo dočakal naslednika.

Mondeo pod vprašajem

"Prihodnost mondea je pod velikim vprašajem, potem ko je fusion v ZDA dobil rdečo luč," je prepričan analitik pri IHS Markitu Ian Fletcher. Edina možnost je popolna prenova vozila. David Oakley iz LCM Automotiva predvideva, da bo mondea zamenjal povsem električni model, ki ga bodo proizvajali na Kitajskem.

Analitiki še dodajajo, da tega razreda vozil zagotovo ne bo zapustila skupina Volkswagen, ki ima samo v Nemčiji veliko povpraševanje po passatu in superbu. Samo v Nemčiji so v prvih petih mesecih leta prodali skoraj 70 tisoč passatov in superbov. Nemci še vedno zelo prisegajo na karavane.

Peugeotov produktni direktor Laurent Blanchet je lani spomladi na avtomobilskem salonu v Ženevi spregovoril za oddajo Avtomobilnost. V središče smo postavili novi peugeot 508.

