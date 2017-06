Princ Harry: Noben član kraljeve družine si ne želi postati kralj ali kraljica

Hvalil kraljico in mamo, molčal o očetu

22. junij 2017 ob 12:30

London - MMC RTV SLO/Reuters

Britanski princ Harry se je znašel v vseh svetovnih medijih zaradi izjave, da si noben član britanske kraljeve družine po njegovem mnenju ne želi postati kralj oziroma kraljica.

Novinarka ameriške revije Newsweek je Harryja, petega v vrsti za britanski prestol, spremljala celo leto, danes pa objavila obsežen članek o njem. Harry je tako o kraljevi družini dejal: "Vsega, kar počnemo, ne počnemo zaradi nas samih, ampak v splošno dobro ljudi. Ali obstaja kakšen član družine, ki si želi postati kralj ali kraljica? Mislim, da ne. A brez skrbi, vse svoje dolžnosti bomo opravili tako, kot se spodobi."

"Magija" britanske kraljevine

Harryjeva babica, kraljica Elizabeta II., je na prestolu že vse od leta 1952, kar pomeni, da je trenutno monarhinja z najdaljšim stažem na svetu, hkrati pa z 91 leti tudi najstarejša. 32-letni rdečelasi Harry je dejal, da želijo člani modre krvi nadaljevati njeno delo, nikakor pa ne želijo stopiti v njene čevlje. "Monarhija je izvor vsega dobrega, te čarovnije ne želimo spremeniti. Britanska javnost in celoten svet potrebujeta institucije, kot je naša," je prepričan Harry, a verjetno se marsikdo z njim ne strinja.

"Kraljica nam pusti proste roke"

Polaskal je kraljici, ker pusti mlajšemu rodu kraljevine, kot so Harry, princ William in vojvodinja Catherine, da si utira svojo pot in sam sprejema svoje odločitve. "Kraljica je izjemna, pusti nam proste roke. Ves čas govori, naj si vzamemo čas in premislimo, kaj želimo početi."

"Tega ne bi smel doživeti noben otrok"

Poznavalci britanske kraljeve družine so opozorili, da veliko o njihovih odnosih pove to, da Harry v omenjenem intervjuju niti z eno besedo ni omenil svojega očeta, princa Charlesa, o svoji pokojni materi, princesi Diani, pa je znova govoril nežno in v samih presežnikih. Opozoril pa je, da bo vse življenje čutil posledice odločitve, da je moral pri dvanajstih letih po londonskih ulicah vsem na očeh hoditi za krsto svoje matere.

"Moja mama je ravno umrla, jaz pa sem moral prehoditi dolgo pot za njeno krsto, obkrožen z množicami žalujočih ljudi, ki so me gledali na ulicah in še milijoni po televizijskih zaslonih. Menim, da ne bi smeli nobenemu otroku reči, da mora to storiti, pod nobenimi pogoji. Mislim, da se danes to ne bi zgodilo," je med vrsticami kritiziral takratno odločitev kogar koli že.

"Sam hodim nakupovat"

V zadnjem obdobju je Harry, ki je znan po svoji sproščenosti in dostopnosti, skupaj s starejšim bratom Williamom v več intervjujih razkril, da je materino smrt potisnil v ozadje in da je šele 20 let pozneje poiskal strokovno pomoč, ki se mu je pomagala spoprijeti s to izgubo. Oba brata sta tako postala obraz več kampanj za duševno zdravje.

Princ, ki je, vsaj zdi se tako, našel resno partnerico v ameriški igralki Meghan Markle, do katere je zelo zaščitniški, je v pogovoru še dejal, da skuša kljub ogromni medijski pozornosti, ki spremlja vsak njegov korak, živeti kar se da običajno življenje.

"Ljudje bi bili zelo presenečeni, če bi vedeli, kako normalno z Williamom živiva. Sam nakupujem in včasih, ko kupujem meso v bližnji trgovini, me skrbi, da me bo kdo fotografiral s telefonom. Tudi če bi postal kralj, bi še naprej sam nakupoval." Dodal je, da ima včasih še vedno občutek, kot da živi v steklenem akvariju kot zlata ribica, a se zna vse bolje spopadati s tem.

