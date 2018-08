Pritisk hrvaških braniteljev odnesel koncert Bajage v Karlovcu

Dnevi piva v Karlovcu

11. avgust 2018 ob 15:10

Karlovec - MMC RTV SLO

Na letošnjih Dnevih piva v Karlovcu bi morala 3. septembra nastopiti srbska glasbena skupina Bajaga in Instruktori, a so koncert tik pred zdajci odpovedali, po podatkih hrvaškega Radia Mrežnica naj bi se za takšno potezo odločili zaradi pritiska hrvaških braniteljev.

"Kot vemo, je obstajala pobuda braniteljev, in naša dolžnost je, da poslušamo tako branitelje kot druge prebivalce Karlovca, še posebej branitelje, ki so zaslužni za obrambo Karlovca in naše države. Mnenje širše javnosti nam je pomembno in v tem okviru so organizatorjem dane smernice, v katero smer je s programsko zasnovo Dnevov piva najbolje iti. O njih se tudi drugače veliko govori, zato mislim, da je tudi to tema, o kateri je pomembno razpravljati," je povedala podžupanja Karlovca Andreja Navijalić.

Podžupanja je potrdila, da se je sešla tako s podjetjem Fest, ki je zadolženo za nastope glasbenikov, kot organizatorji festivala in branitelji, da bi se "dokončno dogovorili o programski shemi". Navijalićeva je ob tem poudarila, da uradnega zahtevka braniteljev, naj odpovejo Bajagov koncert, ni bilo.

Bajaga v Karlovcu že nastopal

Bajaga je v Karlovcu do zdaj nastopil dvakrat, oba koncerta sta brez težav potekala leta 2011. "Gre za različna leta, različne koncepte, različne politične okvire, zato mislim, da moramo na to situacijo gledati znotraj danega konteksta," je po poročanju hrvaškega portala Index še povedala podžupanja.

Mesto je bilo s programom letošnje prireditve seznanjeno že aprila, težave z nastopajočimi pa so se začele pred 20 dnevi, ko je informacija dosegla širšo javnost.

Hladno pivo ne želi biti zamenjava

Organizatorji so kot zamenjavo za Bajago napovedali koncert skupine Hladno pivo, ti pa so nastop v Karlovcu zavrnili. "Mogoče bomo prišli popit pivo, vendar ne bomo igrali, ker ne želimo biti zamenjava za kogar koli. Dragi Karlovčani, vidimo se ob kakšni drugi priložnosti. Na zdravje," so zapisali na uradnem profilu skupine na Facebooku in ob tem objavili pesem zasedbe Bajage in Instruktori Ovo je Balkan.

Bajaga in Instruktori nocoj v Pulju

Oglasil se je tudi menedžer skupine Bajaga in Instruktori Gane Pecikoza, ki je za srbsko tiskovno agencijo Tanjug povedal, da so se za nastop v Karlovcu dogovarjali, a z organizatorji "niso ničesar podpisali".

"Vsak organizator ima popolno pravico, da si sam izbere glasbenike, ki si jih želi. Nam je trenutno najpomembneje, da imamo nocoj veliki koncert v Pulju, ki ga niso skušali preprečiti nobeni branitelji," je še dodal Pecikoza.

Sa. J.