Rod Stewart o turneji Eltona Johna: "Turneja zaudarja po prevari"

Glasbenik ni prepričan, da bo Elton John svojo napoved o upokojitvi zares uresničil

23. marec 2018 ob 16:06

London - MMC RTV SLO

Potem ko je sir Elton John januarja sprejel odločitev, da se poda še na zadnjo svetovno turnejo pred upokojitvijo, se je od njega poslovil tudi roker Rod Stewart, ki je Johnovo slovo označil za "lažnivo in smrdljivo".

Svetovno znani pevec Rod Stewart je v oddaji na eni izmed ameriških televizij povedal, da ne verjame v turneje pred upokojitvijo. "Sam nikoli nisem razmišljal o upokojitvi, vendar se bom, če se to zgodi, od oboževalcev poslovil tiho. Kar razblinil se bom - en dan bom na sceni, naslednji dan pa me več ne bo." Dodal je, da je takšno naznanjanje upokojitve neiskreno in da meji na iskanje pozornosti.

V oddaji, ki je potekala v živo, se je Stewart odzval na vprašanje ene izmed klicateljic, ki jo je zanimalo, kaj meni o zadnji turneji glasbenega kolega Eltona Johna. Stewart ji je odgovoril, da je s pomočjo elektronske pošte stopil v stik z Johnom, ker ga je zanimalo, ali se bo tokrat od javnosti zares poslovil, vendar se ta na njegovo pošto ni odzval. Pri tem je Stewart Johna ves čas naslavljal v ženskem spolu. Elton John se na Stewartov odgovor v oddaji ni odzval.

Upokojitve ni naznanil prvič

John je svojo upokojitev prvič naznanil že leta 1977, a se njegova napoved ni uresničila. "Ko glasbeniki svojo upokojitev javno naznanjajo, želijo s tem le pritegnili pozornost. Zato Johnova turneja zaudarja po prevari," je še povedal Stewart, piše BBC.

Elton John je dejstvo, da se namerava upokojiti, javnosti naznanil januarja. "Vedno sem mislil, da bom kot Ray Charles, BB King - na turneji za vedno," je po poročanju spletne strani BBC dejal na tiskovni konferenci v New Yorku. "Vendar so se moje prioritete spremenile," je še dodal in poudaril, da so njegovo življenje popolnoma spremenili otroci.

Po turneji se bo John od potovanj popolnoma poslovil in se končno ustalil. Pri tem je poudaril, da s koncem svetovnih turnej ni konec njegove ustvarjalnosti.

Zadnja turneja

70-letni pevec se bo na svojo poslednjo turnejo podal septembra. Začel jo bo v Združenih državah Amerike, samo nekaj mesecev za tem, ko se bo končala njegova šestmesečna turneja v Las Vegasu. Kot je še poudaril, se želi "posloviti udarno in ne z jokajočim glasom". Dodal je, da se ni odrekel ideji, da bi po koncu turneje še nastopal, toda na enem mestu - tako kot Kate Bush, je še dodal.

K. Ši.