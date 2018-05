Ruska agencija pred svetovnim prvenstvom ponuja lažne ocene restavracij

Vse bolj razmahnjena praksa

21. maj 2018 ob 09:30

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Ruska oglaševalska agencija je ponudila restavracijam v mestih, ki gostijo prihajajoče svetovno nogometno prvenstvo, da jim z lažnimi recenzijami pomaga do višje ocene na TripAdvisorju.

Kot so potrdili iz Bacon Agency, lahko zaobidejo TripAdvisorjev algoritem za zaznavanje lažnih objav in objavijo ocene v tujih jezikih, še preden se v mesta zgrnejo navijači iz tujine.

"Kaj storiti, če noben Srb ali Šved še ni bil v vaši restavraciji in napisal ocene?" se v brošuri, ki so jo razdelili po restavracijah v Jekaterinburgu, sprašuje Bacon Agency. "Napišite jo sami!"

Za 35.000 rubljev (477 evrov) agencija obljublja restavracijam mesto v deseterici najbolje ocenjenih restavracijah na spletni strani TripAdvisor. "Ponujamo vam, da pomagamo turistom, da vas najdejo in da pustijo svoj denar točno pri vas," piše.

Iz TripAdvisorja so medtem še enkrat sporočili, da nasprotujejo "vsakršnim poskusom manipuliranja z uvrstitvijo lokalov". "Naša predana preiskovalna ekipa je proaktivna in izjemno učinkovita pri lovljenju tistih, ki skušajo kupiti lažne ocene."

"Nismo slabi fantje"

Lažne recenzije so sicer široko razmahnjene, je pa neobičajno, da bi kaka agencija, ki uporablja take prakse, o tem tako javno razpravljala ali pa ocene eksplicitno povezala s kakim dogodkom, kot je svetovno prvenstvo.

Svetovno nogometno prvenstvo nedvomno predstavlja dobičkonosne poslovne priložnosti za podjetja v 12 gostiteljskih mestih, ki upajo na zaslužek v času, ko Rusi čutijo posledice ne najbolj rožnatega gospodarskega položaja in zahodnih sankcij.

Bacon Agency je za Reuters potrdila, da res ponuja opisane storitve, a se brani, češ da želi zgolj delovati kot posrednik med restavracijami in svobodnjaki, ki objavljajo lažne novice. "Razumemo, da je vse to nezakonito v smislu, da TripAdvisor praksi nasprotuje," je povedal lastnik agencije Bacon Roman Baldanov.

"Mi smo samo testirali to nišo, ker vidimo, da je veliko povpraševanja. Ne gre zato, da bi bili slabi fantje, ki bi kogar koli nagovarjali, da je treba začeti goljufati ... Vse restavracije vedo, da se ocene naroča in mnoge to tudi izkoristijo," je še povedal Baldanov. In koliko odziva je bilo na Baconovo ponudbo? "Nihče še ni sprejel naše ponudbe. Odgovor, ki smo ga prejeli, je bil - hvala, ampak to počnemo že sami."

Vse več prevar

Reuters je v svoji preiskavi dva meseca sledil restavracijam v šestih gostiteljicah svetovnega prvenstva, pri tem pa opazil porast sumljivih objav. Ob dogodkih, kakršen je svetovno prvenstvo, se motivacija za objave lažnih ocen poveča, opaža Jeff Hacock iz univerze Stanford, strokovnjak za zaznavanje lažnih recenzij. "Vsakokrat, ko začneš opažati, da prihajajo ocene v večji skupini skupaj, so videti rahlo podobne in so napisane v podobnem jeziku, bi se ti moral oglasiti alarm," je povedal.

Najmanj šest restavracij na TripAdvisorjevem seznamu 30 najboljših restavracij za Kaliningrad, kjer se bosta pomerili Hrvaška in Nigerija, ustreza Hacockovemu opisu. Peperonchino, restavracija, ki streže italijansko hrano in je od nogometnega stadiona oddaljena 20 minut vožnje, je svoj čas dobivala po eno oceno na teden.

A pred dvema tednoma so se ocene dobesedno usule - 45 jih je bilo objavljenih vsega skupaj, od tega večina z uporabniških računov z agencijskimi fotografijami, registriranih letos, vse pa so Peperonchinu podelile pet zvezdic, tako da se je z 28. mesta na TripAdvisorju zavihtel tik pod vrh na drugo mesto.

Tudi sestrska kavarna Peperonchino 2 je bila v zadnjih dveh tednih deležna obilico svežih recenzij, prav tako 45, od tega 32 s sumljivih profilov. "Vse naše ocene so prave in napisale so jih naše stranke," vztrajajo pri Peperonchinu. "Gre samo zato, da imamo zelo zveste stranke, ki uporabljajo mobilno aplikacijo itd."

Kako zaobiti algoritem?

Agencija Bacon v svoji strategiji razloži, kako se izogniti temu, da bi TripAdvisor lažne ocene zaznal. "Stvar je, da je TripAdvisor razvil algoritme, ki nadzirajo dejavnost uporabnikov, in ko zaznajo poskus manipulacije s številkami, lokal oz. podjetje sankcionirajo," pojasnjuje agencija.

Da bi omenjeni algoritem preverali, lažne ocene objavljajo prek različnih IP-naslovov, naprav, brskalnikov in operacijskih sistemov. Vsak račun tudi ima zgodovino prejšnjih objav. "Ocene bodo polne resničnih podrobnosti glede jedilnika in interierja kot tudi 'pravih' fotografij, za katere vas bomo prosili, da jih posnamete," še razlagajo zainteresiranim strankam.

