Še ena pravnukinja za kraljico Elizabeto II.: Zara Tindall rodila

Zara in Mike dobila drugega otroka

19. junij 2018 ob 18:47

London - MMC RTV SLO

Britanska kraljeva družina se je ponovno razširila. Vnukinja kraljice Elizabete II. Zara Tindall in njen mož Mike sta se namreč razveselila rojstva hčerke.

Družina Zare in Mika Tindalla se je povečala, so sporočili iz Buckinghamske palače. V ponedeljek sta dobila drugo hčerko, kraljica Elizabeta II. pa ima tako zdaj skupno že sedem pravnukov in pravnukinj. Kraljica naj bi bila zelo vesela, da se je njihova družina še povečala in je zelo ponosna prababica.

"Zara je 18. junija varno rodila deklico, gospod Tindall pa je bil prav tako navzoč ob rojstvu. Deklica je tehtala 4,1 kilograma," so še dodali v sporočilu. "Bližnji so bili o novici že obveščeni in so zelo veseli. Ime bomo sporočili pozneje."

To je drugi otrok za Zaro in Mika, četrti vnuk za princeso Anne in sedmi pravnuk za kraljico Elizabeto II. ter princa Filipa.

Zarino nosečnost je palača potrdila januarja letos, dobro leto dni po tem, ko so sporočili, da sta zakonca izgubila otroka, ki bi se moral roditi v letu 2017. Štiriletna Mia Grace je tako dobila mlajšo sestrico, ki bo 19. v vrsti za prestol.

Letošnje leto je za britanski dvor precej pestro. Najprej sta se tretjega otroka razveselila princ William in vojvodinja Cambriška, ki se jima je po princu Georgeu in princesi Charlotte rodil še princ Louis, nato pa so maja praznovali še poroko leta med princem Harryjem in ameriško igralko Meghan Markle.

P. B.