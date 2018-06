Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Lik Darie se je prvič pojavil v legendarni seriji Beavis in Butt-Head. Foto: IMDb Sorodne novice V ring televizijskih serij se podaja še Facebook Dodaj v

Se spomnite Darie? MTV bo obudil kultno serijo

MTV kmalu praznuje 35 let

23. junij 2018 ob 13:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Televizijska mreža MTV je napovedala, da se vrača animirana serija Daria, ki se vrti okoli ciničnega lika Darie Morgendorffer.

Zgodba pa se tokrat ne bo osredotočala zgolj na morbidno Dario, ampak tudi na njeno prijateljico Jodie Landon. Scenarij za serijo, ki bo nosila naslov Daria & Jodie piše Grace Edwards, ki redno sodeluje s komičarko Amy Schumer, podpisala pa se je tudi pod Netflixovo komično nanizanko Unbreakable Kimmy Schmidt.

"Dve mladi in pametni ženski bosta zavzeli svet. S svojim ciničnim pristopom se bosta lotevali različnih tem, od popularne kulture, družbene neenakosti, do vprašanj rase in identitetne politike," so sporočili z MTV-ja. Za zdaj še ni znano, ali bo glas Darii znova posodila Tracy Grandstaff. Prav tako še vedno ostaja skrivnost, ali bomo v prihajajoči seriji lahko znova videli Darijino sestro Quinn in Trenta, Darijino simpatijo.

Lik Darie se je sicer prvič pojavil v legendarni seriji Beavis in Butt-Head, ki je dosegla vrtoglavo popularnost in ostaja ena najbolj gledanih serij v zgodovini MTV-ja. Po koncu izteku serije Beavis in Butt-Head leta 1997 je MTV začel predvajati Dario, posneli so pet sezon.

Pred vrati 35-letnica MTV-ja

Obuditev kultne serije je po poročanju CNN-a sicer del strategije, s katero želi MTV ob 35-letnici obstoja televizijske mreže znova opozoriti na nekatere serije, ki so nastale pod njihovim okriljem in so zaznamovale cele generacije.

Poleg vrnitve Darie so napovedali tudi prenovitev formata resničnostnega šova Made in obuditev resničnostnega šova The Real World. Ker pa se ustvarjanje resničnostnih šovov, vsaj kar se tiče gledanosti in kovanja dobičkov, očitno najbolj obrestuje, so se na MTV-ju odločili, da po vzoru serij The Hills in The City, ki sta se vrteli okoli vsakdana privilegiranih mladostnikov, posnamejo še The Valley.

Sa. J.