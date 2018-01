Shakira pod drobnogledom dacarjev: utajila naj bi za več deset milijonov evrov davkov

Glasbenica izogibanje davčnim obveznostim zanika

22. januar 2018 ob 17:56

Barcelona - MMC RTV SLO

Španske oblasti so proti kolumbijski pevki Shakiri sprožile postopek zaradi izogibanja plačevanju davkov - glasbenica je namreč tam prijavila svoje stalno prebivališče šele leta 2015, čeprav je tam živela že prej, ji očitajo.

Davčna uprava je proti glasbenici sprožila zgolj postopek za obdobje med letoma 2011 in 2014, saj je Shakira leta 2015 prijavila svoje stalno prebivališče v Španiji in tako tudi uradno postala zavezanka za plačilo davkov v omenjeni državi. Špansko državno tožilstvo naj bi, poročajo španski mediji, zdaj proti glasbeni zvezdnici, ki naj bi imela pod palcem več kot 200 milijonov dolarjev, pripravljalo obtožnico zaradi izogibanja plačila več deset milijonov evrov davkov.

Kot je znano, Shakira živi v Barceloni skupaj s svojim partnerjem, nogometašem Barcelone Gerardom Piquéjem, s katerim imata tudi dva sinova, Milana in Sasho. Ker sta par postala v prvi polovici leta 2011 (spoznala sta se leto prej, ko je Shakira snemala videospot za himno nogometnega prvenstva v Južni Afriki, Waka Waka (This Time for Africa)), španske oblasti trdijo, da je od takrat naprej živela na ozemlju njihove države, čeprav tega ni prijavila.

Glasbenica izogibanje davčnim obveznostim zanika

Zato zdaj od glasbenice zahtevajo, da poravna zapadle davke - in to ne zgolj za zaslužek, ki ga je imela v Španiji, ampak celoten dohodek. Shakira je prek svojih tiskovnih in računovodskih predstavnikov že zanikala kakršno koli utajo ali izogibanje poplačilu davčnih obveznosti, a naj bi španski davčni organi imeli precej trdne dokaze za svoje trditve - med drugim revizijo, ki jo je opravila znana revizijska hiša PriceWaterhouseCoopers, poročanje španske tiskovne agencije povzema BBC.

Po španski zakonodaji so k oddaji davčne napovedi zavezani vsi, ki v Španiji živijo vsaj šest mesecev leta. Shakira naj bi sicer trdila, da je med letoma 2011 in 2014 večino časa preživela zunaj Španije.

Španski dacarji zadnja leta nad nogometaše

Španska davčna uprava sicer zadnja leta zelo podrobno izvaja davčno zakonodajo, zaradi česar je bilo v zadnjih mesecih zaradi utaje davkov obsojenih več znanih Špancev, predvsem športnikov. Najodmevnejša je bila obsodba argentinskega nogometnega zvezdnika, ki igra za Barcelono, Lionela Messija in njegovega očeta Jorgeja Horacia, ki sta med letoma 2007 in 2009 utajila za 4,2 milijona evrov davkov. Špansko vrhovno sodišče ju je obsodilo na 21 mesecev zaporne kazni, ki pa se, če je obsojenec do tedaj nekaznovan in če kazen ni daljša od dveh let, avtomatsko spremeni v pogojno kazen.

Oktobra je bil nato na sedemmesečno pogojno zaporno kazen obsojen še nekdanji branilec madridskega Reala Ricardo Carvalho, ki se je plačilu davkov izogibal med letoma 2011 in 2012, pred sodiščem se je jeseni moral zagovarjati še en Realov zvezdnik, Portugalec Cristiano Ronaldo, ki mu oblasti očitajo, da se je med letoma 2011 in 2014 izognil plačilu 14,7 milijona evrov davka. Oblasti sicer preganjajo tudi kapetana hrvaške nogometne reprezentance in vezista Reala Luko Modrića, ki naj bi se v letih 2013 in 2014 izognil plačilu več kot 870.000 evrov davka, in številne druge.

T. K. B.