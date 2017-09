Simon Cowell: Mel B je naporna, ampak jo bom rešil

Ločitvena bitka med nekdanjo članico skupine Spice Girls Mel B in producentom Stephenom Belafontejem se je dotaknila tudi medijskega mogotca Simona Cowella, ki bo priskočil na pomoč svoji sožirantki v šovu Amerika ima talent.

Čeprav sta sredi poletja z Mel B dvignila precej prahu v medijih zaradi domnevnega spora (zanj so govorili, da je bil zrežiran) med snemanjem šova, očitno ni bilo zamere. Spomnimo: članica nekdanje zasedbe Spice Girls, ki kot žirantka sodeluje v resničnostnem šovu Amerika ima talent, je sredi oddaje v kolego žiranta, jezičnega Cowella, vrgla kozarec vode in besna odvihrala z odra.

Cowell je potrdil, da se sestava žirije v šovu ne bo spremenila. "Čudovito je delati z Mel. Če sem iskren: lahko je naporna, toda ima veliko srce," je izjavil v intervjuju za Sunday People 58-letnik. Z novo pogodbo, ki jo je prejela Mel B, bo po prvih ocenah zaslužila 1,13 milijona evrov. Kot je dejal vir blizu Cowella, se je producent odločil, da podpre nekdanjo članico skupine Spice Girls. "Nekaj naravnega je, da se vrne nazaj v šov naslednje leto, on je vztrajal, da se vrne," je dejal vir za britanski Mirror.

Odločitev Cowella je bila objavljena le nekaj dni po tem, ko so se v javnosti pojavili videoposnetki, v katerem Mel B obtožuje Belafonteja, da jo je fizično zlorabljal in spal z varuško, ki je pozneje zanosila. V drugem posnetku pa se nekdanja ljubimca prepirata in v nekem trenutku Belafonte potegne iz žepa zavoj belega prahu, ki bi lahko bil kokain. Mel B je Belafonteja tudi napadla, da želi uničiti njeno kariero.

