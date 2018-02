Smashing Pumpkins po 18 letih spet na turneji

Koncerti v 36 mestih v Severni Ameriki

17. februar 2018 ob 17:28

New York - MMC RTV SLO, STA

To bo njihova prva turneja od leta 2000, a nanjo se ne podajajo v celotni prvotni zasedbi. Na vrnitveni turneji, ki jo začenjajo 12. julija v mestu Glendale v Arizoni in končujejo 7. septembra v Nampi v zvezni državi Idaho, bo manjkala basistka D'Arcy Wretzky , poroča britanski The Guardian.

Turneja sovpada s 30. obletnico ustanovitve skupine, ki so jo leta 1988 v Chicagu zasnovali Billy Corgan, James Iha, D'Arcy Wretzky in Jimmy Chamberlin. Skozi leta se je postava zaradi nesoglasij in zlorabe mamil ves čas menjavala, njen stalni član je le frontman Corgan.

Na sceno so prodrli z albumom Gish (1991) in nato dve leti pozneje z mainstream ploščo Siamese Dream. Ta je vsebovala single Cherub Rock, Today in Disarm, ki so se uvrstili med najboljših deset na Billboardovi lestvici rockglasbe.

Leta 1995 so izdali dvojni album MellonCollie and the Infinite Sadness s štirimi singli med top 40 na Billboardovi lestvici rockglasbe, za katerega si je skupina leta 1997 prislužila sedem nominacij za grammyja. Postali so ena komercialno najuspešnejših skupin v 90. letih, a so notranje razprtije ter zloraba alkohola in mamil privedli do njenega razpada leta 2000.

Približno pet let pozneje so se znova postavili na noge. V zdajšnji zasedbi je poleg treh ustanovitvenih članov sicer kitarist Jeff Schroeder.