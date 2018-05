Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Denar od prodaje bodo namenili v dobrodelne namene. Foto: MMC RTV SLO/Sabina Janičijević Rulada velikanka meri 100 metrov. Foto: MMC RTV SLO/Sabina Janičijević Dodaj v

Ste si privoščili kos rulade velikanke v dobrodelne namene?

Izkupiček bodo namenili slepim in slabovidnim in zavodu Pod Strehco

26. maj 2018 ob 12:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stritarjevo ulico v Ljubljani, med Tromostovjem in magistratom, že od devete ure zjutraj oblegajo sladokusci, ki se letos sladkajo s stometrsko rulado velikanko. Rulado je kar osem ur izdelovalo 12 Gorenjkinih slaščičark.

"To je največja rulada v Sloveniji, dolga je sto metrov, tehta 230 kilogramov, vsebuje približno 50 kilogramov prvovrstne čokolade, okrašena je prelita z 10 kilogrami kakavovega obliva, v njej je 40 kilogramov pomarančnega nadeva, porabili smo tudi 100 jajc," je rulado velikanko opisala Nina Rus Turuk, predstavnica Žita in Podravke za stike z javnostmi.

Lions klub forum Ljubljana v sodelovanju z Gorenjko že deveto leto pripravlja dogodek z dobrodelno noto. Pretekla leta so svoj izkupiček namenili slepim in slabovidnim, letos pa bo del zbranih sredstev romal tudi zavodu Pod Strehco. "Gre za gostilno in restavracijo, ki skrbi tudi za tople obroke socialno ogroženih, in sicer po sistemu, da v tej restavraciji lahko je kdor koli, ko plača za svoj obrok, s tem prispeva tudi za en obrok socialno ogroženih," je dobrodelno noto dogodka pojasnila Rus Turukova.

Kos rulade s plastenko brezalkoholne pijače je stal tri evre, organizatorji pa si želijo, da bi prodali okoli 3.000 kosov. Stometrska rulada, ki jo je 12 slaščičark izdelovalo osem ur, je sestavljena iz dvometrskih rulad.

Gorenjka se je sicer s svojo rulado velikanko leta 2014, ko je bila rulada dolga 156 metrov in težka 370 kilogramov, potegovala za naslov najdaljše rulade na svetu in ga tudi osvojila.

Sa. J.