Superman: Strah me je flirtanja, ker bi bil lahko obtožen posilstva

Henry Cavill tarča mnogih kritik

13. julij 2018 ob 19:09

New York - MMC RTV SLO

Igralec Henry Cavill, najbolj znan po vlogi Supermana, je bil po izjavi, da ga je strah zmenkov zaradi možnosti, da bi bil obtožen posilstva, prisiljen v opravičilo.

V intervjuju za revijo GQ Australia je na vprašanje, kakšen vpliv je imelo nanj gibanje #TudiJaz, odgovoril, da resnično mora priti do spremembe tega, kako družba vidi in obravnava ženske, a je zaradi celotnega dogajanja malenkost negotov glede tega, da bi se tudi sam podal "v lov za kakšno punco".

"Zelo težko je hoditi na zmenke, ko obstajajo takšna pravila. Ker potem se mi vedno zdi bolje, da je sploh ne ogovorim, ker obstaja možnost, da me obtoži posilstva. Zato si raje rečem, da je vseeno, pokličem nekdanje dekle in se vrnem v razmerje, ki nikoli ni zares dobro delovalo." Dodal je, da je bolje to, kot biti ujet v to gibanje, ker je kot igralec vedno na očeh javnosti. "Če z nekom poskušam flirtati, kdo ve, kaj se bo zgodilo?"

Njegovi izjavi je sledila množica odzivov na družbenih omrežjih, mnogi so njegov pogled na položaj označili za absurden, mnogi moški pa so poudarili, da je "zmeden", saj spolno zlorabo enači s flirtanjem.

Po vsem tem je bil znani igralec zaradi napačnega razumevanja in že omenjene zmedenosti tako rekoč prisiljen v opravičilo. "Nikakor si nisem želel biti brezčuten," je pojasnil za The Hollywood Reporter in dodal, da ima o ženskah zelo dobro mnenje. "Do njih se nikoli ne bi vedel kakor koli nespoštljivo. Ta izkušnja me je naučila izredno pomembne lekcije."

P. B.