Taylor Swift žrtvam spolnega nasilja namenila "velikodušno donacijo"

Denar namenila fundaciji, ki žrtvam nudi pomoč in oporo

18. avgust 2017 ob 19:35

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Ko je pop zvezdnica Taylor Swift dobila tožbo proti radijskemu voditelju Davidu Muellerju, je obljubila, da bo organizacijam, ki se ukvarjajo s pomočjo žrtvam spolnih zlorab, namenila dobrodelni prispevek – obljubo je že izpolnila.

Le nekaj dni po zaključku sodnega postopka, v katerem sta bila udeležena glasbenica Taylor Swift in radijski voditelj David Mueller, so z ameriške fundacije Joyful Heart sporočili, da je jim je pevka namenila, kot so se izrazili, "velikodušno donacijo".

Generalna direktorica fundacije Maile M. Zambuto točnega zneska ni razkrila, je pa ob tem dejala, da so pri fundaciji počaščeni, da je Taylor prepoznala njihova prizadevanja. Fundacija izobražuje in ozavešča glede problematike spolnega nasilja, prav tako pa žrtvam napadov nudi pomoč in podporo.

Fundacijo Joyful Heart je leta 2004 ustanovila Mariska Hargitay, nekdanja zvezdnica serije Zakon in red: Enota za posebne primere. Navdih naj bi igralka dobila v liku detektivke Olivie Benson, ki jo je upodabljala na malih ekranih, in v pismih gledalk omenjene serije.

"Upam, da Taylorina javna izkušnja – in njena odločitev, da o njej spregovori – ne le opogumila drugih žrtev, da spregovorijo in ukrepajo, ampak da jim bo tudi nudila uteho," je Mariska izjavila v povezavi z nedavnimi dogodki.

Tožba za en dolar

Taylor Swift naj bi radijski voditelj David Mueller leta 2013 zagrabil za zadnjico, medtem ko sta se skupaj nastavljala fotografskim objektivom. Pevka takrat ni vložila tožbe, so pa njeni zastopniki o incidentu obvestili Muellerjeve nadrejene, zaradi česar so ga odpustili. Mueller je nato proti pevki vložil tožbo, v kateri je trdil, da je službo izgubil po njeni krivdi.

Taylor mu je odgovorila s protitožbo, v kateri ga je obtožila spolnega nadlegovanja. Sodnik je Muellerjevo tožbo zavrnil, pevka pa je tožbo dobila. Zahtevala je le simbolično odškodnino v višini enega dolarja, saj ji ni šlo za denar, ampak za ozaveščanje o problematiki spolnega nasilja nad ženskami.

M. Z.