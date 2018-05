To je najnovejši električni BMW

BMW iNEXT

18. maj 2018 ob 06:50

München - MMC RTV SLO

BMW je začel počasi razkrivati svoj novi električni model. Za zdaj je pokazal le silhueto avtomobila, ki se bo letos prvič pokazala kot študija, čez tri leta pa že v serijski obliki.

Novi električni bavarec, imenovan iNEXT bo že leta 2021 na ceste prinesel kup inovacij. Ob tem imamo v mislih električni pogonski sklop, možnost avtonomne vožnje, napredne varnostne sisteme in najnovejše tehnologije za multimedijske vsebine.

Sodeč po skici, se zdi, da gre za nekakšno evolucijo modela i3 s pridihom terenskega križanca. Ravna strešna linija namreč poteka vse do prtljažnih vrat, opazimo pa tudi poudarjena blatnik, kar nakazuje, da gre za avtomobil v slogu športnih terenskih vozil. Zanimiv detajl predstavlja obroba stranskih stekel, ki spominja na za BMW značilni ledvički.

Osnova za vse prihodnje modele

Predsednik uprave bavarskega proizvajalca, Heral Krüger, je ob predstavitvi skice na letni skupščini družbe povedal, da iNEXT predstavlja osnovo, na kateri bodo nastajali BMW-jevi modeli in modeli drugih znamk v okviru skupine. Gre namreč za avtomobil, ki združuje vse glavne tehnologije za mobilnost prihodnosti. iNEXT je popolnoma električen in popolnoma povezan avtomobil, ki bo ponujal tudi visoko stopnjo avtonomnosti. Še letos bo zaživel v obliki študije vision, že čez tri leta pa kot serijski model, ki bo nastajal Dingolfingu. Gre za BMW-jevo največjo evropsko tovarno, kjer trenutno izdelujejo modele serij 3,4,5,6 in 7, električna modela i8 in i3 ter karoserije za Rolls Royce.

Martin Macarol