To je Volkswagnov najmanjši križanec

Volkswagen T-cross

12. julij 2018 ob 08:06

Wolfsburg - MMC RTV SLO

Volkswagen je pokazal še delno zakrit model T-cross in razkril nekaj tehničnih podatkov. Sprva bo na voljo s tremi bencinskimi in enim dizelskim motorjem, pogon bo speljan le na sprednji kolesi.

Novinec, ki se bo v hišni modelni paleti uvrstil pod model T-roc, sloni na platformi MQB AO, na trgu pa se bo postavil ob bok uspešnicam, kot sta nissan juke in renault captur.

V dolžino meri 4.107 milimetrov in seže 1.558 milimetrov v višino. Ob tem se pohvali z zelo prostorno notranjostjo. Njegov prtljažnik s pomočjo vzdolžno pomične sedežne klopi v drugi vrsti meri od 380 do 455 litrov, s čimer se uvršča na vrh razreda križancev B segmenta.

Armaturna plošča je oblikovana v slogu pola, zanjo pa bodo na voljo živahne barvne kombinacije in možnost izbire barvnega zaslona namesto klasičnih merilnikov.

Sprva štiri motorne različice

Motorna paleta bo sprva vključevala tri bencinske in eno dizelsko različico. Vstopno izbiro bo predstavljal litrski trivaljnik TSI v različicah s 70 in 85 kilovati (95 in 115 KM), nadenj pa se bo uvrstil 1,5-litrski štirivaljni TSI s 110 kilovati (150 KM). Dizelske barve bo branil 1,6-litrski TDI, ki razvije 70 kilovatov (95 KM). Pogon je speljan le na sprednji kolesi prek ročnega šeststopenjskega menjalnika ali dvosklopčnega sedemstopenjskega menjalnika DSG.

Najmanjši Volkswagnov križanec bo pričakovano ponujal tudi bogato varnostno opremo, ki bo med drugim vključevala sistem za samodejno zaviranje v sili, sistem za opozarjanje na nenamerno zapuščanje voznega pasu, sistem za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu in sistem za opozarjanje na promet za vozilom. Na trg bo prišel spomladi 2019.

Martin Macarol