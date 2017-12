Trenerju PSG-ja ukradli podpisani dres Neymarja

Ukradeni predmeti vredni približno 20.000 evrov

14. december 2017 ob 19:26

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Če se je nogometni trener domov vračal dobre volje, potem ko je njegova ekipa v sredo v ligaškem pokalnem tekmovanju v gosteh zmagala s 4:2 in se uvrstila v četrtfinale, pa je bil slabše po prihodu v svoje pariško stanovanje, saj so ga obiskali vlomilci.

"Vrata so bila zaprta, a ne zaklenjena. Vrata so dvignili s tečajev, tatovi pa so odnesli luksuzne torbice, nakit, nogometne drese in oblačila priznanih oblikovalcev," so pojasnili pri policiji.

Ukradeni predmeti, med katerimi so bili tudi podpisani dresi Neymarja in ura znamke Rolex, so po mnenju Emeryjevih vredni približno 20.000 evrov.