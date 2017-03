Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 17 glasov Ocenite to novico! Ukrajina je prepovedala nastop ruski predstavnici Juliji Samojlovi na Evroviziji, ki bo maja v Kijevu. Pevka tri leta ne sme vstopiti v Ukrajino. Foto: YouTube Lani je Rusija zasedla tretje mesto. Sergej Lazarev je bil absolutni zmagovalec telefonskega glasovanja, evrovizijsko občinstvo je prepričal s pesmijo You Are The Ony One. Prvo mesto je pripadlo Ukrajinki Džamali, zapela je pesem 1944. Foto: Reuters Sorodne novice Rusi gredo na Evrovizijo s pevko, ki je nastopila na Krimu; Ukrajinci v zrak Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ukrajina vrača udarec Rusiji - pevka, ki je nastopila na Krimu, ne sme na Evrovizijo

Kršitev ukrajinske zakonodaje

22. marec 2017 ob 16:52

Kijev - MMC RTV SLO/STA

Evrovizija 2017 se še ni niti začela, pa so se že pojavile težave. Ukrajinci so prepovedali nastop ruski predstavnici Juliji Samojlovi, ker je pela na Krimu.

Da Ukrajincem ni všeč izbor Rusije, smo pisali pred nekaj dnevi. 27-letna pevka je sprožila polemike po tem, ko se je izkazalo, da je leta 2015 nastopila na območju Krima, ki je leta 2014 po referendumu pripadel Rusiji - prebivalci Krima so takrat v veliki večini glasovali za priključitev Rusiji.

Ukrajinska varnostna služba je povedala, da bo raziskala primer in zdaj so sporočili svojo odločitev. Julija Samojlova tri leta ne sme vstopiti v Ukrajino. Kot je pojasnila predstavnica varnostne službe Olena Gitljanska, so odločitev sprejeli zdaj, kot razlog pa je navedla kršitev ukrajinske zakonodaje.

Ukrajina je oktobra objavila črni seznam 140 ruskih izvajalcev, ki so zaradi nastopa na Krimu v Ukrajini nezaželeni. Na seznamu ni bilo imena Julija Samojlova, a so se naknadno odločili, da mora biti kaznovana tudi ona. Samojlova je na Krimu pela leta 2015, sodelovala je na galakoncertu, katerega cilj je bil popularizirati šport.

Ukrajinci: Gre za provokacijo Rusije

Letošnje sodelovanje Rusije v Kijevu je prežeto s političnimi napetostmi glede na to, da nekdanji sovjetski sosedi nista v dobrih odnosih, odkar si je Moskva marca leta 2014 priključila Krim.

Ukrajina izbiro Samojlove za rusko predstavnico razume kot provokacijo, Rusija pa vztraja pri trditvi, da nasprotuje t. i. politizaciji tekmovanja, še piše AFP.

Pevka doslej ni verjela, da bi bil lahko nastop izpred dveh let težava, njeno sodelovanje pa je v Ukrajini sprožilo nekaj ostrih kritik. Aktivist in novinar, krimski Tatar Ajder Muždabajev, je na Facebooku zapisal, da jo Rusija uporablja kot "človeško bombo" in "propagandno orodje". Politični analitik Taras Berezovec pa je presodil, da bi bila prepoved nastopa "edina pravilna in zakonita odločitev".

Julija Samojlova bi na Evroviziji morala nastopiti z balado Flame is Burning. Prisluhnete ji lahko spodaj.

D. S.