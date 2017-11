Umrl je Malcom Young, gonilna sila skupine AC/DC

Skupino je zaradi bolezni zapustil leta 2014

18. november 2017 ob 16:58

Sydney - MMC RTV SLO, STA

Umrl je Malcom Young, eden izmed ustanoviteljev legendarne rokerske skupine AC/DC, ki je bil skupaj z bratom Angusom glavni akter najuspešnejšega avstralskega benda.

Po poročanju BBC-ja je 64-letnik umrl mirno, obdan s svojimi najbližjimi. "Bil je gonilna sila skupine. Kot kitarist, pisec pesmi in vizionar je bil perfekcionist in edinstven mož," so danes zapisali na spletni strani AC/DC.

Na Škotskem rojeni Malcolm Young je AC/DC ustanovil leta 1973 v Sydneyju s svojim bratom Angusom Youngom. "Od samega začetka je vedel, kaj želi doseči, in skupaj z mlajšim bratom je na vsakem nastopu dal vse od sebe," so o njegovih začetkih zapisali člani AC/DC.

Skupina je v bogati karieri prodala okoli 200 milijonov albumov in se s številnimi uspešnicami zapisala v glasbeno zgodovino in srca številnih oboževalcev.

Zadnji album Rock or Bust so avstralski rokerji izdali leta 2014, istega leta pa je Malcom tudi zapustil skupino, potem ko se je več let boril z demenco. Prejšnji mesec je umrl tudi njegov brat George Young, ki je veljal za mentorja skupine. Star je bil 70 let.

M. Z.