V Beli hiši za novinarje namesto komika "stendap" zgodovinarja

Trump komičarko Michelle Wolf označil za "umazano"

20. november 2018 ob 14:14

Washington - MMC RTV SLO, STA

Združenje dopisnikov Bele hiše je izgubilo smisel za humor, za katerega Bela hiša Donalda Trumpa nikoli ni imela posluha, in na tradicionalni večerji združenja prihodnje leto ne bo nastopa komika.

Michelle Wolf, ki se je lani aprila norčevala iz predsednika in uslužbencev Bele hiše, je odločitev združenja označila za strahopetno.

Namesto komikov bo novinarje in slavne goste "zabaval" zgodovinar Ron Chernow, ki je znan po biografijah Alexandra Hamiltona in Georgea Washingtona. Chernow je razložil, da so ga prosili, naj pove kaj v obrambo prvega amandmaja k ameriški ustavi, ki zagotavlja svobodo govora, in je povabilo z veseljem sprejel.

"Obljubljam, da moje predavanje ne bo suhoparno," je sporočil Chernow in poudaril, da je zdaj pravi trenutek za razpravo o osnovah svobode medijev.

Trump ne mara šal na svoj račun

Večerje združenja dopisnikov Bele hiše so bile vsako leto zanimive zaradi spogledovanja z oskarji, saj so dopisniki pripeljali tja znane in slavne, predvsem pa zaradi tega, ker so si tam lahko novinarji in predsedniki dali duška z zbijanjem šal na račun drug drugega.

To je trajalo do Trumpa, ki se večerje ni udeležil ne lani in ne letos, saj se očitno ni sposoben smejati samemu sebi. Komiki so se norčevali iz Billa Clintona, ta se je norčeval iz sebe in drugih, podobno se je dogajalo z Georgeem Bushem mlajšim in Barackom Obamo. Le Trump ni sposoben slišati šal na svoj račun ali tudi povedati kakšno.

Sicer je še dobro, da ga lani ni bilo, saj je bila Wolfova zelo ostra in neusmiljena s svojimi šalami, ki se marsikomu prav tako niso zdele niti najmanj smešne, ampak preveč realistične. "Pomagali ste ustvariti to pošast, zdaj pa z njo kujete dobiček," je med drugim zabrusila zbranim, ki so jo povabili na govorniški oder.

Trump je naslednje jutro tvital, da je Wolfova umazana komičarka, večerjo združenja dopisnikov Bele hiše pa označil za mrtvo. Čeprav se je norčevala tudi iz medijev, je tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders lani avgusta vztrajala pri Trumpovi trditvi, da so mediji sovražniki ljudstva prav zaradi Wolfove.

V priloženem videoposnetku si lahko ogledate sporni nastop Michelle Wolf.

A. K.