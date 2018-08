V francoskem parku bodo smeti odslej pobirale vrane

Strokovnjaki so vrane naučili pobirati cigaretne ogorke

11. avgust 2018 ob 18:20

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoski strokovnjaki so za delo v zgodovinsko-zabaviščnem parku Puy du Fou "rekrutirali" prav posebne pomočnice – vrane. Šest ptic so naučili pobirati cigaretne ogorke in druge manjše smeti.

Vrane veljajo za zelo inteligentne živali, ki se hitro učijo. Delo šestih vran bo prispevalo k čistosti parka, vodja parka Nicolas de Villers pa ob tem poudarja, da bo vranje delo obiskovalcem pokazalo tudi, da nas "lahko narava sama nauči, da moramo skrbeti zanjo".

Ptiče so čiščenja naučili tako, da so po parku namerno nastavili posebne smeti. Ko je vrana smet pobrala in jo prinesla v koš, so jo strokovnjaki nagradili z okusnim ptičjim priboljškom, poroča BBC.

Vrane svojih izjemnih sposobnosti tokrat niso pokazale prvič. Študije dokazujejo, da so vrane sposobne reševati nekatere preprostejše uganke in prek igre s priboljški celo komunicirati z ljudmi.

K. Ši.