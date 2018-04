V Nemčiji aretirali Porschejevega inženirja

Afera Dieselgate

23. april 2018 ob 07:25

München - MMC RTV SLO

V zvezi z afero Dieselgate so v Nemčiji aretirali šefa razvoja pogonskih sklopov pri Porscheju, Joerga Kernerja.

Na začetku prejšnjega tedna so nemški državni tožilci v okviru preiskave v zvezi nepravilnostmi glede izpustov dizelskih motorjev na Bavarskem in v zvezni deželi Baden-Württemberg, katere glavno mesto je Stuttgart, na različnih lokacijah izvedli več hišnih preiskav. Takrat so povedali, da preiskujejo tri osumljence. Šlo naj bi za člana uprave, člana višjega menedžmenta in nekdanjega zaposlenega pri Porscheju.

Karner, ki je v priporu, je leta 2004 iz Boscha prestopil k Audiju in postavil oddelek za razvoj elektronike za pogonske sklope. Ravno pri Audiju naj bi razvili goljufivo programsko opremo za prikrivanje realnih izpustov, ki jo je nato skupina Volkswagen vgradila v 11 milijonov vozil z dizelskimi motorji.

Testni sodelavec glavnih mož

Kerner naj bi bil zaupnik zdaj že nekdanjega predsednika uprave skupine Volkswagen in še prej prvega moža Porscheja, Matthiasa Muellerja. Tesno je sodeloval tudi z nekdanjim glavnim inženirjem skupine Volkswagen, Wolfgangom Hatzom, ki so ga aretirali lani. Po poročanju časopisa Sueddeutsche naj bi preiskave izvedli na podlagi informacij, ki jih je tožilcem posredoval Audijev nekdanji vodilni, Giovanni Pamio, ki so ga aretirali in nato izpustili lani. Pamio je pričal proti svojim kolegom in velja za glavno pričo tožilstva v tem primeru.

Po poročanu časopisa Sueddeutsche naj bi bil preiskovani član uprave Porscheja Michael Steiner. Ob tem je prvi mož Porscheja, Oliver Blume, v pismu zaposlenim dejal, da zavračajo vse obtožbe in da bodo storili vse, kar je potrebno za razjasnitev zadeve.

Martin Macarol