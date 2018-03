Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Lokali so v ponudbi večinoma pripravili napitke, kot so kava, sok, pivo in vino. Foto: EPA Sorodne novice Korejski zajtrk: najboljša kava v Koreji je - v slovenski hiši Dodaj v

V starem Kranju začenjajo projekt srede brez evra

Za zdaj sodeluje šest lokalov

20. marec 2018 ob 21:29

Kranj - MMC RTV SLO, STA

V Mestni občini Kranj so se lotili nove akcije za oživljanje starega mestna jedra, v sklopu katere bodo v določenih lokalih uvedli posebno plačilno sredstvo.

Mestna uprava v sodelovanju z gostinci obiskovalcem mestnega jedra omogoča, da ob sredah napitek v izbranih lokalih lahko plačajo z brezplačnim vrednostnim kuponom, ki ga bodo dobili na stojnicah mestne uprave.

Kupon si bodo lahko ob torkih in četrtkih zagotovili na stojnicah, potem pa ga bodo ob sredah lahko unovčili v posameznih mestnih kavarnah in gostilnah, kjer si bodo izbrali napitek po želji.

Kot pojasnjujejo na občini, bodo tako obiskovalci ob sredah lahko brez evra v žepu uživali ob pogovorih s prijatelji v mestnih kavarnah.

Akciji srede brez evra se je za zdaj pridružilo šest lokalov, ki za kupon ponujajo enega izmed več kot 20 različnih izdelkov, večinoma pa gre za napitke, kot so kava, sok, pivo in vino, na voljo pa so tudi posamezne sladice. Kupone bo za zdaj mogoče unovčiti v baru Mitnica, kavarni in slaščičarni Evropa, kavarni Carniola, baru Mayr, Cafe galeriji Pungert in Klubaru.

