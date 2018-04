Varnostni sistem, pri katerem stanovanja varuje senca

Veliko zanimanja, a tudi pomisleki

22. april 2018 ob 14:01

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Japonsko podjetje je razvilo zanimiv varnostni sistem, s katerim želi stanovanja narediti manj mikavna za vlomilce. Pri tem so na stražo postavili zgolj videoprojekcijo moške sence.

Uporabniki videoprojekcijo sence upravljajo preko mobilnih telefonov, pri tem pa lahko izbirajo med več različnimi scenariji. Obris moškega za zaveso lahko boksa, izvaja karate in celo vihti kij za bejzbol. Za bolj prepričljiv vtis se senca lahko tudi umiri in se loti bolj vsakdanjih opravil, kot so oblačenje, igranje kitare in sesanje stanovanja.

Sistem je bil prvotno razvit za varovanje objektov, s katerimi upravlja japonsko podjetje Leopalace21, vendar razvijalci zaradi pozitivnega odziva javnosti in povpraševanja že razmišljajo, da bi storitev razširili in dali v splošno prodajo.

Ob tem je inovacija naletela tudi na veliko pomislekov, saj bi se vlomilci lahko hitro naučili prepoznavati projekcije in to uporabili kot znak, da je stanovanje prazno, oziroma da v njem biva nekdo, ki se počuti ranljivo. Tako bi stanovanja s tem varnostnim sistemom postala še lažja tarča nepridipravov.

V podjetju zato načrtujejo, da bi v primeru splošne prodaje storitev nenehno nadgrajevali, dodajali nove možnosti in gibanje senc spreminjali na dnevni ravni.

M. Z.