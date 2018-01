Video: S krono ravna kot s škatlo piškotov - Britance navdušila njihova "neverjetno kul" kraljica

Otok presenetila kraljičina sproščenost

15. januar 2018 ob 19:17

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska kraljica Elizabeta II. le redko daje intervjuje, ob 65. obletnici na prestolu pa je 91-letna monarhinja osvetlila nekaj dogodkov iz obdobja svojega vladanja, zlasti s kronanja.

Za britanski BBC je v okviru dokumentarnega filma z naslovom The Coronation (Kronanje), ki je bil predvajan v nedeljo, med drugim spregovorila o tem, kako neudobna je pravzaprav krona, ki so jo med intervjujem postavili prednjo.

Pri branju besedil tako ne smeš nagniti glave in gledati navzdol. "Sicer si lahko zlomiš vrat, krona pa bi padla na tla," je muzajoč se pojasnila kraljica. "Krone imajo tako nekaj pomanjkljivosti, sicer pa so kar pomembne stvari," je dodala.

Kraljica je med pogovorom nosila modro obleko in delovala zelo zbrano. Precej opažanj novinarja je kljub temu pospremila zgolj s pritrdilnim "mhm". Tako se je med drugim odzvala tudi na njegovo poizvedovanje o tem, da naj bi njen oče Jurij V. dragocene kronske dragulje med drugi svetovno vojno v škatli za piškote dal zakopati na območju gradu Windsor.

Pogovor je danes nemudoma napolnil družbena omrežja - na kraljico je letelo tudi nekaj kritik, češ da bi morala s krono ravnati spoštljiveje, ne pa tako, kot da gre za škatlo piškotov. Toda večino njenih podanikov sta navdušila prav to in njena sproščenost, veliko komentarjev pa je letelo na njen prečudovit nasmeh.

Neudobna vožnja v kočiji

Ko je njen oče v starosti 56 let umrl, je prestol 6. februarja leta 1952 zasedla Elizabeta II. Šele več kot leto pozneje, 2. junija 1953, je nato potekalo slovesno kronanje v Westminstrski opatiji z 8.000 gosti. Milijoni ljudi so napolnili ulice in sledili dogodku na televizijskih zaslonih.

Iz tega dne pa kraljici kot neudobno ni ostalo v spominu zgolj nošenje krone. Vožnja v pozlačeni kočiji do opatije naj bi bila "grozna", ker je morala kraljica sedeti tako rekoč na vzmeteh, prevlečenih z usnjem. Vozilo iz 18. stoletja je vleklo osem konjev.

Njena svilena obleka je bila pokrita z biseri in našita tudi z zlatom in srebrom, vlečko pa je nosilo šest deklet. Vse je bilo videti zelo lepo, ni pa bilo prav praktično. "Spominjam se trenutka, ko sem zadela ob preprogo in se nisem mogla niti premakniti," je dejala kraljica.



Med kronanjem je canterburyjski nadškof 27-letno Elizabeto tudi mazilil z blagoslovljenim oljem. V tem času je bila njena glava zakrita pred javnostjo, kamere, ki so snemale dogodke, pa so se med tem simboličnim trenutkom obrnile stran, pojasnjuje BBC. Preostanek olja je skrit na tajnem mestu, je v enournem dokumentarcu razkril dekan Westminstrske opatije John Hall.

"Nevihta v košarici D"

Intervju je javnosti ponudil redko priložnost, da razen ob uradnih govorih sliši govoriti kraljico. Večinoma opisi kraljice izvirajo iz knjig in od ljudi, ki so ji blizu. Da pa se to lahko pošteno izjalovi, je pokazal tudi primer iz preteklega tedna.

Kraljica je namreč po 57 letih odrekla zaupanje podjetju Rigby and Peller, ki je v Buckinghamsko palačo dobavljalo spodnje perilo, zlasti modrčke. Razlog za to odločitev naj bi bila objava knjige z naslovom Storm in a D cup (Nevihta v košarici D), ki jo je spisala nekdanja vodja podjetja. V njem med drugim popisuje tudi pomerjanja v Buckinghamski palači, vključno s kraljico.

T. H.