Video: Slovenca spet krasita vatikansko baziliko, papež navdušen nad njunim delom

Priznanje in pol za Slovenca

16. december 2018 ob 16:07

Vatikan - MMC RTV SLO

Slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič bosta tudi letos ob božičnih praznikih okrasila baziliko svetega Petra v Vatikanu.

Prvič sta baziliko okrasila leta 2011 in jo prvi dve leti krasila le za veliko noč. Papež Frančišek je bil nad njunim delom očitno tako navdušen, da je sprejel pobudo vatikanskih vrtnarjev, in tako zdaj skrbita tudi za božično dekoracijo.

Svoje delo, gre za 80 metrov veliko okrasitev, sta v teh dneh predstavila v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah.

Tokrat bo okrasitev nekoliko drugačna. "V ospredju so v bistvu materiali v rdeči barvi, rdeče vrtnice, rdeč ileks, se pravi božje drevce s plodovi in pa kot običajno nekaj pozlate, tokrat evkaliptus, ker zelo lepo pade njegova linija navzdol," je razložila Šegulova.

V Vatikan se bosta odpravila 21. decembra, baziliko bosta okrasila v dveh dneh, za njima pa je sicer že skoraj dva meseca priprav. Še posebej sta vesela, da bosta poskrbela tudi za okrasitev znamenitega balkona, s katerega bo papež bral božično poslanico. "V velikonočnem času to vedno pripada Nizozemcem, ker krasijo trg, v božičnem času to izdelava midva. Poslanica papeža na božični dan, ki si jo ogleda milijarda in več ljudi, je v cvetličarskem smislu zagotovo jagodni izbor," pa je povedal Ribič.

V Vatikanu so očitno zelo navdušeni nad njunim delom, kot pravita, ju v vatikanskih vrtovih res že vsi dobro poznajo. "Ti karabinjerji oziroma varnostniki, ki so znotraj teh vrtov, niti ne vprašajo več za dovolilnico, ko greva mimo."

Za celotno organizacijo skrbi slovensko veleposlaništvo pri svetem sedežu. Kot pravita zdaj že priznana slovenska cvetličarja, je okrasitev bazilike svetega Petra vsakič znova posebna čast.

V Vatikanu pa so na ogled tudi slovenske jaslice. Med 126 razstavljenimi umetniškimi jaslicami so povsem lesene jaslice, izdelal jih je Jožef Žlaus iz Globoč pri Vojniku.

D. S., Jan Novak, TV Slovenija