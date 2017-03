Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Najstarejša značka iz leta 1934 (levo) ima posebno zgodbo. Med pogovorom s svojo teto je odkril, da se skriva v njenem šivalnem priboru. Foto: MMC RTV SLO

Video: V 60 letih zbral več kot 700 planiških značk

Najdlje se je po kakšno odpravil čez lužo

24. marec 2017 ob 21:10

Planica - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

75-letni Sašo Suknaič planiške značke zbira od svojega 14. leta. Prvo mu je kupila učiteljica na šolskem izletu, sam zanjo namreč ni imel dovolj denarja. In rodila se je ljubezen za vse življenje ...

Potem sta zbirateljsko pot za nekaj časa prekinili šola in selitev v Švico, tam pa je v prostem času spet začel brskati po planiški preteklosti in povpraševati po značkah – pri nekdanjih tekmovalcih, organizatorjih, ljubiteljih Planice. Najdlje se je po kakšno odpravil čez lužo.

Strast ga je pripeljala do številke 700 in še čez. Vse značke so mu ljube, a najbolj dragocene so zanj najstarejše. In prav najstarejša ima posebno zgodbo: med pogovorom s svojo teto je namreč odkril, da se skriva zelo blizu, kar v njenem šivalnem priboru.

Uradne planiške značke so bile vrsto let tudi akreditacija za tekmovalce in organizatorje. Za gledalce, ki so značke kupili in si jih s ponosom pripenjali na klobuke in puloverje, pa dokaz, da so bili del planiške zgodbe.

Ekipa TV Slovenija se je v dolini pod Poncami v tamkajšnjem muzeju srečala z največjim zbirateljem planiških značk. Še več o gospodu Suknaiču izveste v priloženem prispevku Katarine Braniselj.

Katarina Braniselj, TV Slovenija; A. K.