Visokoleteči načrti Magne

Kakšna bo Magna čez 10 let

22. julij 2018 ob 09:27

Aurora/Kanada - MMC RTV SLO

Don Walker, vodja Magne International, četrtega največjega svetovnega dobavitelja avtomobilske industrije, je spregovoril o Magninih visokoletečih načrtih.

Spremembe v avtomobilski industriji se dogajajo zelo hitro. Elektrifikacija in avtonomna vožnja sta veji, s katerima se še posebej podrobno spogledujejo dobavitelji v avtomobilski industriji. Nihče noče zamuditi vlaka. Niti Magna, kanadsko-avstrijski globalni dobavitelj avtomobilske industrije, ki ima v načrtu številne širitve in gradnje tovarn.

Magna International ima po svetu skoraj 300 tovarn in skoraj 90 razvojnih centrov. Zaposluje okoli 120 tisoč ljudi, samo v sosednjem Gradcu skoraj 7.000, nekaj več kot 400 jih bo delo našlo v Magnini lakirnici v Hočah na Štajerskem. Tam naj bi po pisanju Večera v drugi fazi projekta zgradili tudi tovarno za izdelavo kompletnih vozil. V Sloveniji bi utegnili na leto izdelati tudi do 100 tisoč vozil. Magna se vse bolj specializira za izdelavo in tudi razvoj električnih vozil. V Gradcu nastaja tudi eno najzanimivejših električnih vozil, Jaguarjev križanec i-pace.

Vlaganje v razvoj ključno za prihodnost podjetja

Magnin vodja za tehnologije Swamy Kotagiri je že na začetku leta razkril, kako se pri podjetju pripravljajo na popolnoma električna in avtonomna vozila: "Trenutno pripravljamo ustrezne rešitve, saj je pomembno, da vemo, ali bo elektrificiranih 5 ali 25 odstotkov vseh novih vozil. Naložbe morajo biti ocenjene pravilno. Morate imeti izdelano osnovno strategijo. Avtomobilska industrija se spreminja hitro, treba je biti prilagodljiv."

Pri Magni so prepričani, da se bo elektrifikacija voznega parka zgodila. "Zlagal bi se vam, če bi rekel, da bo to leta 2021 ali 2025," pravi Kotagiri in dodaja, da enako velja za avtonomna vozila. "Kljub vsem razpravam o avtonomnih vozilih 1. in 2. stopnjo avtonomne vožnje danes izpolnjuje od 7 do 8 odstotkov vozil. Preprost dostop do teh funkcij se bo povečal, ko bodo paketi postali bolj ekonomično privlačni za končne uporabnike," dodaja Magnin strokovnjak.

Prav zaradi elektrifikacije in avtomatizacije vozil v prihodnosti že danes Magna namenja velika finančna sredstva v naložbe v razvoj, tako sistemov za pomoč vozniku kot baterij in s tem povezano vožnjo na elektriko.

Konkurenca Uberju

Marca letos so pri Magni polnili časopisne stolpce s skoraj 200 milijonov vredno naložbo v Uberjevega tekmeca Lyft, s katerim nameravajo razviti mehanizem za podjetja, ki bodo delila avtonomne avtomobile. Don Walker, vodja Magne International je za Automotive News Europe pojasnil, da so močno vpeti v razvoj avtonomnih vozil 2. in 3. stopnje. "Podjetje, kot je Lyft, je hitrorastoče, hkrati pa močno usmerjeno v razvoj popolnoma avtonomnih vozil, to se pravi 5. stopnje avtonomnosti. Če jim bo uspelo zamenjati voznike, potem bodo poplačani."

Magna, ki je tudi močno razvojno naravnano podjetje, Lyfu pomaga prav pri razvoju, in sicer v Silicijevi dolini, kjer imajo razvojni center za samovozna vozila. Walker je pojasnil, da Lyft razvija programsko opremo, sami pa bodo poskrbeli za napredne sisteme v vozilu in varno delovanje.

Walker še ni želel pojasniti, ali bodo Lyftu pomagali razviti lastno vozilo, saj jih bolj zanima tehnologija, ki bi jo spravili na trg. Hkrati pa je potrdil, da potencial za kaj takega obstaja: "Ko vidiš potencial, da bi lahko izdeloval velikoserijska vozila, potem je vse mogoče. Magna je največje neodvisno podjetje, ki razvija in izdeluje avtomobile. Pot do lastnega vozila je dolga. Za zdaj večina podjetij, ki razvija tehnologijo za samodejna vozila, to načrtuje vgraditi v obstoječa vozila."

Razvoj električnih vozil

Pri Magni so letos najavili tudi, da bodo razvijali tehnologijo električnih vozil za kitajski BAIC. Kitajska bo največji svetovni trg za čista električna vozila, tudi zato, ker so to želje kitajske vlade. "Zaradi svoje strokovnosti sodelujemo z BAIC-om, da jim pomagamo pri razvoju čistega električnega vozila. Veliko dejavnosti že poteka na Kitajskem. Z njimi delamo pri naslednji generaciji električne arhitekture," pravi vodja Magne, ki poudarja prav graško Magno, kjer imajo veliko izkušenj z izdelavo komponent za električna vozila in celotne sisteme.

Pri Magni namreč že vsaj desetletje razvijajo rešitve za električna vozila. Pred desetimi so razvijali električni ford focus, nadaljevali so razvoj z Volvom, podpisali so tudi pogodbo za izdelavo električnega vozila za Volkswagen na Kitajskem. Zdaj v Gradcu izdelujejo električnega jaguarja i-pace, sodelovali pa so tudi pri njegovem razvoju. Magna je prav tako naredila velike korake pri razvoju tehnologije lidarskega vida, pred kratkim so sklenili pogodbo z BMW-jem.

Walker je bil pri napovedih o uveljavitvi električnih vozil konkretnejši kot Kotagiri: "Še lani sem bil glede e-vozil previdnejši v napovedih. Danes sem bolj optimističen. V zadnjem letu so se začele stvari premikati hitreje. Toda e-vozila so še vedno predraga. Naša pričakovanja so, da bodo do leta 2025 električna vozila predstavljala le pet odstotkov trga. Kaj bo leta 2030, lahko samo ugibam."

Kakšna bo Magna čez 10 let?

Magna International je najavila tudi nakup italijanskega proizvajalca svetlobne opreme za avtomobilsko industrijo OLSA. Zanj bo plačala 230 milijonov evrov, s tem pa bodo postali eden glavnih svetovnih igralcev na področju svetlobne opreme za avtomobilsko industrijo. Magna je tudi vodilna pri uvajanju elektronskih ključavnic na trg, prav tako širijo svojo dejavnost s prevzemom podjetij, ki avtomobilski industriji dobavljajo jeklo in aluminij za izdelavo karoserij.

Walker je za konec pojasnil, kako bo Magna videti čez 10 let. "Hočem, da je kultura podjetja enaka. Moja največja nagrada je, ko vidim, da ljudje delajo v odličnem podjetju. Izdelki se lahko spreminjajo. Mi se bomo širili, izdelovali bomo še več izdelkov za mobilnost. Upam, da bodo ljudje čez 10 let gledali na Magno kot na najboljše razvojno podjetje, ko govorimo o izdelkih, proizvodni praksi in uporabi novih materialov."

Na Avtomobilskem salonu v Ženevi smo v Avtomobilnosti gostili predsednika Magne Steyr Güntherja Apfalterja.

Gregor Prebil