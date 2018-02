Vojvodinja Kate na udaru, ker na Baftah ni nosila protestne črnine

19. februar 2018 ob 11:15

London - MMC RTV SLO

Med tistimi, ki so se sprehodili po rdeči preprogi sinočnje podelitve filmskih nagrad baft, sta bila tudi princ William in njegova noseča žena Kate Middleton, ki pa se je znašla na udaru kritikov, ker na prireditvi ni nosila črnine v znak podpore gibanju Time's Up proti spolnim zlorabam.

36-letna vojvodinja Cambriška, ki tretjega otroka pričakuje aprila, je bila elegantna v kreaciji Jenny Packham, a kaj, ko je bila ta kreacija temno zelene barve, obiskovalcem prireditve pa so namignili, naj se, tako kot na januarskih zlatih globusih, oblečejo v črnino, da bodo tako podprli gibanje proti spolnim zlorabam in nadlegovanju v filmski industriji.

Napotkov so se držale praktično vse zvezdnice, od Angeline Jolie in Margot Robbie do Jennifer Lawrence in Lupite Nyong'o, sinočnje Bafte pa so se s tem vpisale v zgodovino kot najbolj politične doslej.

Hkrati s pobudo je bil ustanovljen tudi poseben denarni sklad za poravnavo pravnih stroškov tistim ženskam, ki si želijo ukrepati proti prestopnikom.

Frances McDormand brez črnine, a za gibanje

Ena redkih, ki za sinočnje Bafte ni oblekla črne toalete, je bila ameriška igralka Frances McDormand, ki je za svojo vlogo v filmu Trije plakati pred mestom prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo in je favoritinja tudi za oskarja.

McDormandova je bafto sprejela oblečena v dolgo obleko s črno podlago, potiskano z rdečimi in rožnatimi ustnicami in jeziki. Na odru se je skoraj opravičila za opravo, ko je zgolj skomignila in pojasnila: "Imam malce težav z uboganjem pravil. A hočem, da veste, da polno podpiram svoje sestre v črnem, ki so tu nocoj."



Izogibanje političnim temam

Vojvodinja je večerno toaleto dopolnila s črnim pasom in torbico, kar nekateri britanski mediji vidijo kot "tihi poklon" gibanju (Kensingtonska palača tega ni želela komentirati), a za mnogo komentatorjev je bilo to premalo in so bili razočarani nad njeno neodzivnostjo.

V reviji People so se tako spomnili, da je na lanskih Baftah Middletonova nosila črno kreacijo Alexandra McQueena, "ki bi popolnoma ustrezala letošnji garderobni etiketi".

Katini zagovorniki so pohiteli pojasnjevati, da gre pri izbiri obleke vojvodinje bolj za to, da ima britanska kraljeva družina navado izogibati se vsemu političnemu - celo volijo ne, da bi ohranili videz nevtralnosti.



Kritiki tega pojasnila ne sprejemajo in pravijo, da gibanje Time's Up ni povezano z nobeno politično stranko, ampak gre za opolnomočenje žensk in boj proti nasilju nad ženskami. "Razočarana nad Kate Middleton, ker ni nosila črnine na Baftah. To ni politična zadeva, ampak ženska zadeva!" je zapisala ena od uporabnic na Twitterju.

Novinarka Rachel McGrath pa je napisala: "Vem, da se kraljeva družina naj ne bi vpletala s 'protesti' ali čim podobnim ... ampak, ali bi bilo res TAKO slabo, če bi Kate Middleton nosila črno??? Iskreno se počutim razočarano (pa sploh vedela nisem, da si jemljem to tako k srcu)."

"Poanta ni barva toalete"

A dejstvo je, da se člani kraljeve družine ne izogibajo samo politike - tudi perečih tem se raje izogibajo. Zelo redko se kdo od njih izreče o specifični vroči temi, ena redkih izjem je bila, ko je princ Harry v izjavi za javnost podal kritiko tistih, ki pljuvajo na njegovo zaročenko Meghan Markle ter medije obtožil seksizma in rasizma.

Ob pogromu nad Kate so se našli tudi mnogi, ki so obsodili kritike. "Feministke so z ustrahovanjem vojvodinje Cambriške, ker se je odločila, da ne bo zašla v politiko in da ne bo nosila črne, pokazale svoje prave barve. To je šlo predaleč," je zapisal eden.

Spet druga uporabnica pa je napisala: "Kdor koli, ki komentira obleko vojvodinje Cambriške, se mora spomniti, kaj je prava pereča tema, in to ni moda ali pa barva obleke. Odrastite že."

Tik pred podelitvijo je 200 britanskih in irskih zvezdnic v odprtem pismu podprlo nov sklad za pomoč ženskam, ki se na delovnem mestu spopadajo s spolnim nadlegovanjem. Podobna pobuda je bila prejšnji mesec dana v Hollywoodu, ena prvih, ki je prispevala zanjo, pa je bila britanska igralka in glasna aktivistka Emma Watson, ki je za to namenila kar 1,4 milijona dolarjev.

