Volivci zadovoljni z enim od najmlajših županov v ZDA

Odločitve ne obžalujejo

22. februar 2017 ob 15:34

New York - MMC RTV SLO/STA

Po letu in pol, ko je bil v mestecu Indian Head v ameriški zvezni državi Maryland za župana izvoljen komaj 19-letni Brandon Paulin, so volivci razkrili, da so sprejeli pravo odločitev.

Volivci v mestu Indian Head, ki ima 4.000 prebivalcev, svoje odločitve ne obžalujejo. Čeprav ima Paulin še vedno težave z aknami, šele pred kratkim pa se je rešil aparata za zobe, je v nasprotju s prejšnjimi župani nekaj svojih predvolilnih obljub že izpolnil.

Kot poroča The Washington Post, je imel najstnik pred nastopom županske funkcije le eno službo, na nogometnih tekmah je prodajal vstopnice. A tudi z zdajšnjo službo ne zasluži veliko, saj je županova plača določena pri 6.000 dolarjih na leto, kar porabi za plačevanje šolnine na kolidžu.

Paulin je sicer za svojo kampanjo porabil le 500 dolarjev, ki jih je dobil s prodajo avtomobila. Tega si je prislužil s košnjo trave pri sosedih. Stroškov za rezidenco nima, saj še vedno živi v hiši staršev skupaj z mlajšim bratom.

Sa. J.