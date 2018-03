Za guvernerko New Yorka bo kandidirala tudi zvezdnica Seksa v mestu

Cynthia Nixon se želi javnosti predstaviti še v drugačni luči

20. marec 2018 ob 09:25

New York - MMC RTV SLO, STA

Ameriška igralka Cynthia Nixon, ki je zaslovela z vlogo pravnice Mirande Hobbs v seriji Seks v mestu, se je odločila za nepričakovan podvig – potegovala se bo za položaj guvernerke ameriške zvezne države New York.

Zvezdnica je svojo odločitev javnosti naznanila kar v videoposnetku, ki ga je objavila na družbenem omrežju Twitter. Igralki, ki živi z ženo Christine Marinoni, so zaradi dolgoletnega aktivizma njeni bližnji in drugi zvezdniki že svetovali vključitev v politično življenje države. Končno se je za to tudi odločila.

V videoposnetku je igralka razkrila razloge, iz katerih se je za kandidaturo sploh odločila, prav tako pa je volivcem predstavila svojo družino. Mati treh otrok je poudarila, da je vodenje New Yorka trenutno v rokah politikov, ki skrbijo le za svoje ime, moč in denar, pozabljajo pa na ljudi, ki jim ta država pomeni dom.

"Želim, da vodstvo naše države spet uredi zdravstvo in podzemne železnice," je še povedala in dodala, da številni otroci zaradi neuspešnega vodenja države niso deležni ustrezne izobrazbe in zdravstvene oskrbe. New York je namreč ena izmed držav, v katerih je razlika med premožnimi in revnimi največja. Kar polovica otrok namreč živi pod pragom revščine.

Z vodstvom države se ne strinja

Da Nixonova ni zgovornica trenutnega vodstva, pa tudi samega predsednika Trumpa ne, je razkrila že v oglasu za CNN, v katerem je povedala: "Če sem se v prvem letu Trumpovega vodenja česa naučila, sem se tega, da nas cela vrsta oklepnikov, vojnih vozil in vojakov ne more rešiti. Rešiti se moramo sami."

Nixonova pa z napovedjo kandidature sprememb v državi ne želi doseči prvič. Že leta 2000, ko je vodstvo države znižalo sofinanciranje javnega šolstva, je organizirala proteste, na katerih so jo celo aretirali. Tokrat pa je poudarila, da je ponosna, da je obiskovala eno zmed javnih šol, še bolj ponosna pa je, da ima otroke, ki javno šolo obiskujejo danes. Zaradi njih se bori za stabilnejši šolski sistem in kakovostno izobrazbo. Kot aktivistka se je borila tudi za pravice istospolnih parov.

Kandidirala bo na strani demokratov

Kljub priimku, ki je zaslovel z republikanskim predsednikom, se Nixonova odpravlja v tekmo kot demokratka, kar pomeni, da bo kandidirala proti 60-letnem politiku Andrewu Cuomu, ki se bo novembra potegoval za svoj tretji mandat. Cuomo je izjavil, da ga ne skrbi, kdo kandidira proti njemu. "Temu, da nekdo kandidira na nasprotnem polu, pravimo volitve. In prav je tako," je še dodal za BBC.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018

K. Ši.