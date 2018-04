Za Princeovo smrt ne bo odgovarjal nihče

Maja na dražbo zbirka njegovih predmetov

20. april 2018 ob 11:08

New York - MMC RTV SLO, STA

Od smrti glasbene legende Princea mineva dve leti. V povezavi s primerom se je končala preiskava, maja pa bo na dražbo postavljena bogata zbirka glasbenikovih predmetov.

Kot je sporočil okrožni javni tožilec Mark Metz, v zvezi s smrtjo glasbenega zvezdnika Princea ne bo vložene nobene ovadbe. "Bistvo je, da nimamo dovolj dokazov, da bi kogar koli kaznovali," je na novinarski konferenci povedal Metz. Že pred koncem preiskave je bilo jasno, da je bil za Princea usoden prevelik odmerek protibolečinskih tablet vicodin, ki so vsebovale tudi zdravilo fentanil, česar naj glasbenik ne bi vedel. Preiskovalci trdnih dokazov o tem, kdo je Princeu izročil tablete in prek koga je zvezdnik prišel do ponarejenih receptov, niso dobili.

Pred dvema letoma preminuli popzvezdnik, ki je slovel po izbranem in edinstvenem slogu, je za sabo pustil bogato zapuščino. Newyorška dražbena hiša Julien's Auctions je napovedala, da bo maja priredila dražbo, na kateri bo na voljo več kot 150 glasbenikovih oblačil, instrumentov, fotografij, nagrad in studijske opreme.

Zbirka ikoničnih predmetov

Med zanimivejšimi predmeti bo znamenita, po naročilu izdelana, rumena Princeova kitara Cloud, na katero so vgravirani tudi glasbenikovi ljubezenski simboli.

Poseben model kitare je izdelal Dave Rusan, pozornost širše javnosti pa je pritegnil v filmu Škrlatni dež (Purple Rain), v katerem je glasbenikov alter ego The Kid kitaro prejel v dar od dekleta Apollonije. Pri dražbeni hiši pričakujejo, da bodo zanjo iztržili od 60.000 do 80.000 ameriških dolarjev. Lani so sicer drugo tovrstno kitaro prodali za kar 700.000 dolarjev.

Na dražbi bo na voljo tudi moder puli z ujemajočimi hlačami, ki ga je Prince nosil na zabavi ob prehodu v novo tisočletje, ki jo je priredil na svojem posestvu Paisley Park. Za slavnostno oblačilo naj bi iztržili med 50.000 in 70.000 dolarji. Obleka je trenutno last glasbenikove nekdanje žene Mayte Garcia, s katero je imel edinega otroka, ki pa je zaradi redke bolezni umrl kmalu po rojstvu leta 1996.

Pevec, čigar pravo ime je bilo Prince Rogers Nelson, je umrl na posestvu Paisley Park v Minnesoti. Velja za glasbenega genija in legendo t. i. novega funka, na glasbenih odrih pa je kraljeval skoraj 40 let. Svetovno slavo mu je prinesel album Purple Rain iz leta 1984.

M. Z.