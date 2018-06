Začetek 32 dni nogometne poezije: šov ob odprtju z Robbijem Williamsom

Po odprtju sledi že prva tekma prvenstva

14. junij 2018 ob 15:58

Moskva - MMC RTV SLO

32 dni, 32 reprezentanc. 11 ruskih mest in 12 stadionov. Nogometni ples se začenja na stadionu Lužniki v Moskvi z uradnim odprtjem 21. svetovnega prvenstva.

Pred štirimi leti je zmagala Nemčija, tokrat je krog favoritov širši. Uvodna tekma SP-ja za številne navijače po vsem svetu sicer ne bo prav privlačna: srečali se bosta gostiteljica turnirja Rusija in Savdska Arabija. Toda vročica narašča, saj so organizatorji prvenstva pred prvim sodniškim žvižgom pripravili polurni program, v katerem sodeluje več kot 500 izvajalcev - med njimi plesalci, telovadci in skakalci na trampolinu.

Za glasbeni nastop tik pred prvim žvižgom je poskrbel britanski zvezdnik Robbie Williams, ki je izvedel skladbe Let Me Entertain You, Feel in Angels. Pridružila pa se mu je tudi ruska sopranistka Aida Garifullina. Williams je sicer po nastopu vznemirli uporabnike družbenih omrežij, ki so zasledili, da je po nastopu dvignil sredinec.

Na odprtju pa je bil prisoten tudi nekdanji brazilski nogometni superzvezdnik Ronaldo. Ruski predsednik Vladimir Putin je pozdravil vse, ki so pripomogli k svetovnemu prvenstvu, ki poteka prvič v Rusiji. Nogomet je v Rusiji način življenja. In Putin pričakuje, da bo to izjemno svetovno prvenstvo spremljalo več kot milijarda ljudi. Putin je zaželel tudi, da bi se vse reprezentance spoštovale in igrale v duhu 'fair playa'. "Vsem reprezentancam želim uspeh. Mir in prijetno počutje v Rusiji," je poudaril Putin. Zbrane pa je pozdravil tudi zbrane pozdravil predsednik Fife Gianni Infantino.

K. K.