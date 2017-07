Zakaj so The Killers napisali skladbo o Miku Tysonu?

Boksar močno vplival na pevca skupine

28. julij 2017 ob 16:40

Las Vegas - MMC RTV SLO

Pevec skupine The Killers Brandon Flowers je v nedavnem intervjuju spregovoril, zakaj ga je slavni boksar Mike Tyson tako navdušil, da je o njem napisal skladbo.

Pisal se je 11. februar leta 1990 in Mike Tyson je v ring vstopil kot nepremagan. Njegov nasprotnik Buster Douglas je veljal za šibkejšega in mnogi zaradi visokih kvot sploh niso sprejemali stav. Tyson je bil glavni favorit, a v deseti rundi je obležal. Celotno borbo je v Las Vegasu spremljal takrat 8-letni Brandon Flowers, ki ni mogel verjeti svojim očem.

"Zame je bil popoln," je Flowers pojasnil za BBC. "Svet je bil nad njim neverjetno navdušen. Živel pa je v Las Vegasu in navduševal mojega očeta, strica in potem posledično tudi mene. Oče mojega prijatelja Edwina Speighta je delal za župana, zato smo si borbo lahko ogledali pri njih. Še vedno točno vem, kako je bilo občutiti tisto preprogo v njihovi dnevni sobi."

A potem je Tyson izgubil in za glasbenika se je svet v trenutku spremenil. "To se ne bi smelo zgoditi. Moj svet se je obrnil na glavo."

27 let kasneje je Flowers pevec ene izmed bolj znanih zasedb na svetu, noč iz leta 1990 pa je še vedno trdno zasidrana v njegovem spominu. Skladba Tyson vs Douglas bo del petega studijskega albuma, ki ga bodo The Killers izdali septembra letos. "Ko je padel, sem imel občutek, da nekdo laže," poje v refrenu. "Moral sem zapreti oči, da sem lahko ustavil solze."

A v tretji kitici omenjene skladbe se dotakne sedanjosti in poje o svojem sinu, ki je enake starosti, kot je bil sam za čas tiste znamenite borbe. "On in njegova mlajša brata me vidijo tako popolnega, kot je bil zame Tyson. In nočem, da se bi tudi oni morali soočiti v mojim padcem."

Leta 1990 je Tyson sicer poraz pripisal pomanjkanju priprav. "Preprosto nisem bil v formi," je pojasnil. "Douglasa nisem jemal kot neki večji izziv. Ogledal si nisem nobenega posnetka njegovih predhodnih borb, saj sem do takrat premagal vse tiste, ki so premagali njega."

Flowers pa želi poskrbeti, da ne bo storil podobne napake. The Killers so se na sceno vrnili po petih letih premora, on pa je v odlični formi in pripravljen na borbo - o tem pa je napisal celo skladbo z naslovom The Man.

P. B.