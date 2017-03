Zakaj varne motoristične čelade stanejo več kot tiste v diskontu?

Obisk tovarne čelad Nolan

26. marec 2017 ob 06:18

Čelada je eden najpomembnejših delov motoristove varnostne opreme. Na kaj je treba paziti pri nakupu čelade? Ali je vredno kupiti rabljeno čelado?

V tokratni Avtomobilnosti smo preverili, kako izdelujejo varne čelade in zakaj stanejo več kot tiste v spomladanskih akcijah v diskontih.

"Čelada je eden najpomembnejših delov motoristove varnostne opreme. To vedo motoristi, to vemo vsi. Bolj zanimivo pa je, da povprečen motorist bistveno bolje pozna tehnične značilnosti in zmogljivosti svojega motocikla, kot pa pozna varnostne elemente, vgrajene v čeladi,“ pravi Andrej Brglez, avtor oddaje Avtomobilnost in inštruktor varne vožnje, ki velja za strokovnjaka na področju motociklizma.

Voznik motorja oziroma voznica motorja v Sloveniji se je že malo postarala. In starejši kot si, več razmišljaš o varnosti. Povprečen motorist šteje 40 let. Težava pa je pri mlajših, voznikih skuterjev ali električnih motorjev. Ti včasih celo ne nosijo čelade, če pa jo že, so te čelade nizkocenovne in manj kakovostne, ugotavlja Brglez in dodaja: "Tisti, ki se vozijo brez čelade, to počno praviloma zato, ker so prepričani, da se jim pri nizkih hitrostih ne bo nič hudega zgodilo. Pa tudi zato, ker tako zaupajo svojim vozniškim sposobnostim, da so prepričani, da ne bodo niti padli.“

Statistika dokazuje prav nasprotno. Več tisoč poškodb v Sloveniji je posledica tega, da ljudje ne nosijo čelade. Drug, zelo pomemben, a tudi skrb vzbujajoč podatek pa je, da je večina poškodovanih starih med 15 in 35 let. Se pravi, so na vrhuncu svojega življenja.

Kako zaščititi svojo glavo v primeru trka z motociklom? Odgovor smo poiskali v tovarni čelad Nolan.

Material ključen za varnost čelade

Izdelava kakovostne motoristične čelade se začne pri materialu. Polistiren s posebno napravo in vodno paro spremenijo v male kroglice, ki nato potujejo v velike stiskalnice. Tam se v kalupih oblikujejo čelade. Te se razlikujejo po obliki, velikosti, odvisno od glave motorista. Čelade potem obložijo z materiali, ki vožnjo z motociklom naredijo udobnejšo, na koncu pa jo zaradi videza še polepijo in na ta način prilagodijo različnim okusom motoristov.

"Pri Nolanu se od nekdaj vse začne pri surovinah,“ pogovor začne Alberto Salvetti, vodja razvoja pri Nolanu.

Uporabljajo izključno polikarbonat lexan, ki ga je razvila družba Sabic, nekdaj General Electric Plastics. Zaradi svojih lastnosti je to najboljši termoplastični material za vpijanje trka.

"Iz tega izhajamo pri razvoju vseh svojih izdelkov,“ pravi sogovornik in dodaja, da se je v vseh teh letih potrdilo, da je to še vedno najboljši material na trgu in da je precej boljši od materialov, ki jih uporabljajo druge družbe, kot sta ABS ter mešanica ABS-a s polikarbonatom. Ta material poleg tega omogoča, da izdelovalec nadzira celotno proizvodnjo. "Celoten izdelek nastane v naši tovarni po postopkih, ki smo jih razvili v vseh teh letih. To nam omogoča, da nadziramo vse proizvodne korake,“ pojasni Salvetti.

Kakovost, zaščita, cena

Tako kot neodvisne organizacije, recimo evropska Euro NCAP, testirajo varnost avtomobilov, tako tudi različne organizacije testirajo varnost čelad. V zadnjem času se je precej uveljavila organizacija Sharp, ki jo financira britanska vlada. Gre za neodvisno pobudo, na katero ne vplivajo izdelovalci čelad. Britanska vlada izdelke kupi neposredno v trgovinah in opravi testiranje, ki ne sledi izključno evropskim standardom. Razvili so protokol, ki naj bi najbolje predstavljal kakovost izdelka glede na zaščito in ceno.

"Prav vsi izdelki skupine Nolan so ocenjeni s štirimi ali petimi zvezdicami. S petimi zvezdicami je ocenjena učinkovitost zaščite. Mislim, da smo edina družba, pri kateri so preklopne čelade popolnoma varne. To pomeni, da se pri preklopni čeladi ob trku ne odpre zunanji del čelade,“ se pohvali Salvetti.

Pri Nolanu se trudijo svetovati kupcem čelad. "Svetujemo jim, naj si pred nakupom ogledajo spletne strani izdelovalcev čelad. Pri Nolanu zagotavljamo strankam veliko podatkov. Sami izdelujemo čelade in nadziramo ves postopek, ker je zagotovilo kakovosti,“ pravi Salvetti.

V tovarni čelado testiramo pri določeni hitrosti. Zaprto čelado testirajo na šestih mestih: spredaj, zgoraj, zadaj, pri straneh in bradi, in sicer pri zmerni hitrosti. S pridobljenimi parametri ugotovijo, kolikšna je verjetnost možganskih poškodb na podlagi indeksa HIC.

Temeljiti testi varnosti

Prav tako opravijo še številne druge preglede, ki so povezani z varno uporabo. Vsi vizirji čelad Nolan so homologirani. Notranji vložek proti megljenju omogoča kar najboljšo vidljivost tudi v težkih razmerah oziroma v mrazu, ko se vizir rosi. V optičnem laboratoriju preverjajo, kako se obnaša vizir z vložkom proti megljenju, t. i. pinlock vložkom. Preverjamo vidljivost, kot bi testirali lečo. Testirajo tudi zapiralni sistem čelade. Preverjajo, kolikšno silo vzdrži. Obrabe čelade pa ne morejo preveriti.

"Vsakič, ko uporabimo čelado, zapremo in odpremo zaponko, se sistem s časom obrabi ali celo pokvari. Zato preverjamo kakovost materiala in mehanične lastnosti. Mi uporabljamo zapiralni sistem z zaponko mikrolock, ki je bil posebej razvit za naše čelade. Podbradni pas, na primer, mora vzdržati več kot 200 kilogramov, kar je precej,“ glede varnosti pravi italijanski strokovnjak.

Poleg tega preverijo, ali se čelada lahko sname. Preverijo, da se čelada ob nesreči ne sname z glave, kar je zelo pomembno. Če je čelada zapeta tako, kot je opisano v navodilih, bo čelada ostala na glavi. To je osnovno zagotovilo, da lahko čelada opravi svoje glavno poslanstvo.

Kako kupiti motoristično čelado?

Strokovnjaki za varno vožnjo in motocikle svetujejo skrben pregled ponudbe varnosti čelad in izbiro prave čelade za vožnjo z motociklom. Vsem je skupno, da ne varčujete pri ceni čelade in izberejo kakovost pred nizko ceno. Za voznike skuterjev priporočajo nakup čelade z odprtim vizirjem. Mladi so na skuterjih pogosto brez čelade, ker jim je poleti pod njo vroče ali pa jo morajo med točenjem goriva sneti. Čelada z odprtim vizirjem jim omogoča zračnost, pogovor z drugimi, hkrati pa jim je ni treba sneti, če se ustavijo na krajšem postanku.

Še pomembneje pa je, da je čelada prave velikosti. Da je čelada ravno prav velika, vemo tako, da jo nataknemo na glavo, nato pa mora ob potegu na bradnem delu ostati na mestu. Čelado je priporočljivo pustiti nekaj časa na glavi. Če imate na obrazu otiščance, je oblika čelada neustrezna. Pomembna je tudi homologacija čelade, saj je trg čelad preplavljen z vprašljivimi izdelki.

Strokovnjaki opozarjajo tudi na nakup starih čelad. Ne varčujte pri čeladi in raje kupite novo, saj že v petih letih materiali, lepila in obloge spremenijo sestavo, čelada pa v primeru trka ne bo stoodstotno opravila svojega osnovnega poslanstva, zaščite motorista.

V tokratni Avtomobilnosti smo odpotovali v Bergamo in preverili, kako pri Nolanu izdelujejo varne čelade.

