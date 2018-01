Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 17 glasov Ocenite to novico! Trgovine H&M po Južni Afriki so začasno zaprte. Foto: Reuters Trgovska veriga se je za napis takoj opravičila. Foto: Reuters Sorodne novice H&M-ova "rasistična najbolj kul opica" razbesnela temnopolte zvezdnike Dodaj v

Zaradi protestov v Južni Afriki začasno zaprli trgovine H&M-a

Oglasila se je tudi dečkova mama

16. januar 2018 ob 21:01

Cape Town - MMC RTV SLO

17 poslovalnic priljubljene švedske verige trgovin z oblačili v Južni Afriki so po protestih zaradi rasističnega oglaševanja začasno zaprli.

Proteste je sprožila oglaševalska kampanja, v kateri so pri H&M-u v začetku januarja želeli predstaviti novo kolekcijo oblačil. V oči je zbodel otroški bombažni pulover s kapuco za devet evrov. Pulover črne barve je bil potiskan z živalmi, na oranžnem je bila slika tigra s pripisoma "gozd mangrov" in "strokovnjak za preživetje", na zelenem pa se je z velikimi tiskanimi črkami čez prsi raztezal napis Coolest monkey in the jungle (Najbolj kul opica v džungli).

Toda na reklamnih fotografijah so črnega in oranžnega nadeli na belopolta dečka, zelenega pa na temnopoltega fantka. Fotografija je sprožila plaz očitkov o rasizmu - beseda "opica" se namreč pogosto uporablja kot žaljivka za Afroameričane.

Kampanjo so obsodili številni zvezdniki, najbolj pa je prizadel prebivalce Južne Afrike, kjer so organizirali množične proteste in za sabo pustili razdejanja po trgovinah priljubljene švedske verige trgovin z oblačili.

Posnetke razdejanja so po poročanju britanskega Independenta delili na družbenih omrežjih. Med drugim so se pojavili posnetki, kjer protestniki po trgovinah mečejo obešalnike in oblačila. A razdejanje je bilo tako veliko, da so bili pri trgovcu prisiljeni začasno zapreti trgovine. "Še naprej spremljamo dogajanje in nameravamo trgovine odpreti takoj, ko bo to mogoče storiti varno," so sporočili iz podjetja.

Kmalu po odstranitvi spornega oglasa se je oglasil raper, igralec in producent Sean Combs (v preteklosti znan kot Puff Daddy, Puffy, P. Diddy, po novem imenuje se Love a. k. a. Brother Love), ki je dejaven tudi v modni industriji. Dečku je po poročanju britanskega Metroja ponudil pogodbo, vredno milijon ameriških dolarjev, da bi postal model za njegovo linijo oblačil.

Oglasila pa se je tudi mati dečka Terry Mango, ki je prek družbenih omrežij dejala, da ne razume jeze ljudi - češ da pretiravajo. "Prebolite," je zapisala. Kmalu za tem je še sama postala tarča kritik, saj so jo zaradi te opazke začeli zmerjati za opico, je še poročal britanski časnik The Sun.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb — The Weeknd (@theweeknd) January 8, 2018

K. K.