Zbogom kosilnice! Travo boljše pokosijo ovce in koze.

Nova pridobitev mesta Rim

17. maj 2018 ob 17:50

Rim - MMC RTV SLO, STA

Kosilnice bodo v italijanski prestolnici kmalu preteklost, saj so se mestne oblasti odločile, da se bodo pri košnji trave raje zanašali na ovce in koze.

Trave v mestnih parkih v Rimu ne bodo več urejali s kosilnicami, ampak bodo zanjo poskrbele ovce in koze. Pinuccia Montanari, ki je v mestu zadolžena za okoljsko politiko, je povedala, da so nego zelenic v mestu s kozami in ovcami že uspešno testirali v parku Caffarella. Zdaj pa nameravajo živali uporabiti tudi za druge zelene površine v mestu.

Ideja sicer ni zrasla na zelniku Italijanov, saj so ovce in koze že uporabili v nekaterih berlinskih parkih. So pa v italijanski pokrajini Treviso v zadnjih dveh letih na podoben način uporabljali pritlikave osle. Lokalne oblasti pa so po njihovi zaslugi privarčevale pri nakupu traktorjev in kosilnic.

Vsi nad novo mestno pridobitvijo niso navdušeni

Čeprav so številni Italijani nad predlogom navdušeni, med njimi je tudi županja Rima Virginia Raggi, pa je predlog naletel tudi na manj navdušene odzive, nekateri meščani in opozicijski politiki v mestnem svetu so namreč prepričani, da bi se morali s košenjem trave še naprej ukvarjati zgolj poklicni vrtnarji.

Drugače pa je v kmetijski zvezi, kjer poudarjajo, da bodo ovce – teh je v Rimu in okolici približno 50.000 – zelenice tudi brezplačno pognojile. Obenem je v Rimu precej zaraščenih parkov, ki so zaradi tega zaprti in uporaba koz bi lahko rešila del te problematike. Pred kratkim so zaradi tega parke čistili celo zaporniki.

Sa. J.